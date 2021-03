Miriana Trevisan, la rivelazione spiazza lo studio: “Sono brava a farlo”

Cosa ha raccontato Miriana Trevisan invitata a Mattino cinque? La sua rivelazione ha sconvolto il web e gli ospiti in studio

La televisione e in particolare i reality e i talk show possono portare a galla tanti segreti di personaggi pubblici, fatti inimmaginabili mai pensati fino ad ora. Oggi durante Mattino cinque di Federica Panicucci, si è parlato della castità e con gli ospiti in studio e in collegamento sono uscite fuori dichiarazioni e confessioni che hanno sbalordito il pubblico a casa e tutto il web che segue assiduamente il programma. A prendere la parola è stata Miriana Trevisan che non ha perso occasione di lasciarsi andare a qualche dettaglio della sua vita intima.

Miriana Trevisan: cosa ha rivelato a Mattino cinque?

Mattino cinque è entrato nel pieno dell’argomento castità. Tutti gli ospiti hanno espresso la propria opinione al riguardo ma c’è chi tra questi si è lasciato andare a confessioni scioccanti. Miriana Trevisan, Emanuela Tittocchia ed Arianna David, Raffaello Tonon e Valerio Merola hanno discusso animatamente del tema. “Non sto indagando sulle vostre abitudini personali” ha spiegato subito la conduttrice. Poi ha preso la parola Raffaello Tonon che ha dichiarato di praticare la castità da anni. Arianna David dopo aver sentito quelle parole ha spiegato la sua teoria: “Per me è impossibile sia casto da tanto tempo perché ride troppo”. A quel punto Emanuela Tittocchia ha detto la sua: “E’ possibile la castità perché vi sono persone che la scelgono e la praticano da anni. Io non sono appassionata di quel lato lì – ha ammesso – e succede di stare anni senza fare niente“.

A concludere il discorso è stata la stessa Miriana Trevisan che ha confessato: “Da brava scorpioncina mi piace tanto però a qualcuno può annoiare”. La sua rivelazione ha spiazzato tutti e immediatamente le sue parole hanno fatto il giro del web. Nessuno si aspettava una dichiarazione del genere da parte sua.