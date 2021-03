Montalbano, Luca Zingaretti preso di mira dal pubblico: è polemica

Montalbano, l’ultima puntata delude il pubblico che si scaglia contro Zingaretti. La rete insorge ma Alessi lo difende

Luca Zingaretti nel fulcro delle polemiche dopo la scorsa puntata de Il commissario Montalbano. La celebre fiction nata dalla magistrale penna del compianto Andrea Camilleri da anni incanta il pubblico di Rai 1. Campione d’ascolti, è inarrivabile, anche quando si tratta di repliche andate in onda più volte, Zingaretti e il commissario Montalbano battono tutti.

Un personaggio che affascina il pubblico e che senza dubbio ha marcato positivamente la carriera dell’attore che se lo porta addosso con molto orgoglio. Montalbano è un esempio per tutti, un personaggio da imitare nella vita di tutti i giorni perché pieno di virtù. E così è stato definito tante volte anche lo stesso Luca Zingaretti.

Me nell’ultimo e nuovo episodio della serie tv è successo qualcosa che il pubblico da Montalbano proprio non si aspettava. Il commissario ha tradito la sua Livia e gli spettatori di Rai 1 in un certo senso si sono sentiti traditi da questo comportamento. Hanno preso le parti di Livia e nello stesso tempo, secondo quanto ha riferito Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, avrebbero preso di mira anche lo stesso attore.

Montalbano, la rete contro Zingaretti: Alessi lo difende

Roberto Alessia ha raccontato che Luca Zingaretti è finito nel mirino della rete per via della puntata dello scorso 8 marzo nella quale Salvo Montalbano si è lasciato andare e ha perso la testa per un’altra donna.

“Per questo motivo in rete gliene hanno dette di tutti i colori” ha raccontato sul settimanale che dirige. Ma il giornalista ha voluto difendere l’attore specificando che la sua persona non ha nulla a che fare con il personaggio che interpreta nella fiction. “Ma lui non è Montalbano! E’ Luca Zingaretti e nella vita è innamoratissimo di Luisa Ranieri” ha sottolineato.

Il fratello dell’ex segretario del Pd, infatti, è legato alla bella attrice dal 2005. Hanno costruito insieme una famiglia, con due figlie nate nel 2011 e nel 2015, sposandosi con rito civile dal 2012.

Alessi infine ha voluto mandare un messaggio a Luca Zingaretti che è risultato positivo al Covid. Si è augurato che presto possa essere negativo specificando che lui è forte come una roccia: “Lo aspettiamo presto di nuovo con noi con un tampone negativo. Anche se nella fiction ha tradito Livia, nella vita è fedelissimo!” ha concluso.