Uomini e Donne, finito l’amore fra Sophie Codegoni e Matteo Ranieri

È stata la stessa Sophie Codegoni, tronista di Uomini e Donne, a spiegare il motivo della rottura con il fidanzato Matteo Ranieri

“Uomini e donne” è una trasmissione spesso regala racconti di storie d’amore da favola ma purtroppo tornati nel mondo reale non è detto che continuino. Sembra proprio questo il caso della tronista Sophie Codegoni e del fidanzato Matteo Ranieri. I due si erano incontrati proprio attraverso il fortunato programma di Maria De Filippi e sembrava essere scoccata la scintilla. È stata però proprio la stessa Sophie a raccontare ai suoi tantissimi ammiratori i motivi che l’hanno portata a chiudere la relazione con il bel genovese. Il personaggio televisivo di Canale 5 ha voluto precisare che, nonostante le voci che si sono alternate negli ultimi tempi, il motivo della fine della loro storia non è stato un tradimento. A quanto pare fra i due ci sarebbero state incomprensioni a livello caratteriale che ha reso ancora più complicata la loro relazione a distanza. Dopo il calo emotivo Sophie ha confessato di aver subito anche quello fisico e quindi ha ritenuto inutile portare avanti la storia.

I motivi dell’addio di Sophie Codegoni a Matteo Ranieri

Sophie ha raccontato ai fan di aver iniziato la sua relazione con Matteo in un momento in cui sentiva di dover cominciare a trovare un nuovo modo di approcciarsi con i ragazzi. Merito del corteggiatore sarebbe stata la sua capacità di farla sorridere e renderla davvero felice. Tutto questo però evidentemente non è bastato se dopo un paio di mesi Sophie ha ritenuto necessario interrompere la relazione. L’ex tronista ha raccontato di non poter individuare un unico motivo per cui l’amore con il fidanzato è andato a spegnersi ma pare che si sia trattato di tante piccole cause. “Non gli è piaciuto il mio mondo probabilmente – ha rivelato Sophie – mi è stato detto che sono stata un po’ pesante, che si sentiva sotto giudizio“.

Errori o comunque atteggiamenti che possono ricorrere in qualsiasi relazione specialmente se i protagonisti sono tanto giovani. La fine della loro storia è stata confermata anche dallo stesso Matteo Ranieri attraverso una stories pubblicata sul suo profilo Instagram.