Uomini e Donne, ex tronista in lacrime sui social: “È finita per sempre”. Sophie e Matteo si sono lasciati dopo poche settimane la fine del programma

Era nell’aria, qualcuno lo aveva già capito, e oggi Sophie e Matteo di Uomini e Donne hanno annunciato ufficialmente la loro rottura. I due si sono conosciuti nello studio di Maria De Filippi e hanno fatto sognare tutti con la loro frequentazione: nessuno si aspettava che sarebbe durata così poco. Matteo, bravissimo ragazzo, ha sempre dimostrato di essere molto preso dalla tronista e determinato ad uscire con lei dal programma. La scelta è stato un momento molto commovente per tutti i telespettatori.

Uomini e Donne, tra Sophie e Matteo è già finita: l’annuncio sui social

Entrambi, profondamente provati da questa situazione, hanno annunciato in lacrime la loro rottura sui social. “Non ci siamo presi, a lui non piaceva il mio mondo e mi è stato detto di essere stata troppo pesante” ha raccontato Sophie nelle sue ultime storie. “So che vi aspettate qualcosa, che vi racconti un aneddoto per farvi capire perché, ma non lo so neanche io. Ero andata a Uomini e Donne che ero bloccata ed ero decisa a a trovare l’amore, Matteo mi ha aperto un mondo” ha concluso, facendo capire che in ogni modo l’è stato d’aiuto partecipare a questo programma, anche se la storia è durata così poco.

Matteo anche ha speso belle parole per la sua ex: “Ci siamo lasciati civilmente come due persone adulte quali siamo. Vi preghiamo di rispettare il nostro stato mentale, non è facile“.