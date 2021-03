Nel tempo sono emerse lamentele da parte di Al Bano Carrisi sul tema della sua pensione. Rispetto ai contributi da lui versati, l’importo sarebbe troppo esiguo. Svelate le cifre.

Assegno pensionistico troppo basso? Questa è la lamentela avanzata da Al Bano. Il noto cantante aveva rilasciato un’intervista all’ Agi nella quale aveva evidenziato come l’importo fosse troppo basso in proporzione ai contribuiti da lui versati.

Il cantante, classe 1943 nato a Cellino San Marco, non solo si è mostrato preoccupato per la sua pensione ma anche l’emergenza pandemica e le sue conseguenze sul settore dello spettacolo. Concerti ed eventi sono bloccati eliminando in tal mondo una fonte sicura di guadagno per il cantante.

Al Bano nella preoccupazione: niente concerti

Con la diffusione del virus, il mondo dello spettacolo è in fermo. Tutti gli attori di questo comparto ne risentono. Al Bano non manca all’appello. Il noto cantante ha affermato di essere molto preoccupato per la situazione. Inoltre ha lamentato il basso importo della sua pensione in proporzione ai suoi contributo.

“Il mio assegno ammonta a 1470 euro al mese. Fino a qualche mese fa era soltanto 1370. Non capisco come sia possibile visto che nella mia vita ho sempre versato i contributo fin da quando ero contadino in Puglia e poi metalmeccanico a Milano”, le parole del cantante nell’ambito dell’intervista rilasciata all’Agi.

Nonostante la situazione di fermo è riuscito a partecipare lo scorso inverno a The Voice- Senior. Ha rivestito il ruolo di coach insieme alla figlia Jasmine.

Inoltre Carrisi ha catturato l’attenzione in queste settimane sul tema vaccini. 77 anni, il cantante dovrà presto vaccinarsi. Al Bano tuttavia ha commentato che se il suo turno fosse con l’AstraZenca si rifiuterà per attendere un altro tipo di vaccino.