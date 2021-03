Michelle Hunziker, il pensiero a Gerry Scotti: le parole che non ti aspetti

Michelle Hunziker insieme a Gerry Scotti nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. Dalla conduttrice svizzera, per l’amico un pensiero inaspettato

Michelle Hunziker e Gerry Scotti ospiti questo pomeriggio nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. I due saranno di nuovo insieme, a partire da lunedì, dietro al bancone di Striscia la notizia. Amici e colleghi di lunga data hanno condiviso tantissime belle esperienze insieme.

Per le figlie della conduttrice svizzera, che il presentatore di Pavia ha visto tutte nascere, lui è semplicemente lo zio Gerry. E lei, oggi, è a sua volta la zia della nipotina del Virgilio nazionale, diventato da pochissimo nonno.

Gerry Scotti è entrato nel salotto di Verissimo con la carrozzina, portando in studio la piccola Virginia che si chiama come lui, senza però mostrarla alle telecamere. Si è detto felicissimo di essere diventato nonno, candidandosi ad incontrare anche la futura figlia di Virginia per essere così anche bisnonno. E Michelle, dal canto suo, ha ammesso che la “nonnitudine” è una condizione bellissima che anche lei non disdedegnerebbe per nulla.

Michelle Hunziker, la dedica speciale per lo zio Gerry

Silvia Toffanin ha preparato per i due simpaticissimi conduttori una bel regalo. Una clip che racconta come il loro destino si sia incrociato. Gerry ha conosciuto Michelle quando lei aveva solo 17 anni, nel 1995, prima a Miss Buona Domenica e poi a Moda Mare Portofino. Da allora i due non si sono più separati artisticamente. “Il destino racchiuso in un incontro” ha detto Michelle in un vecchio filmato.

Da lunedì saranno di nuovo insieme per la sesta volta a Striscia la notiza con la loro 200esima puntata. Entrambi hanno belle parole l’uno per l’altro. Se Gerry definisce la loro una “complicità da compagni di scuola”, la moglie di Trussardi si lascia ancora di più andare. Gli dedica bellissime parole, quelle che forse nessuno si sarebbe aspettato: “E’ un lusso avere un’amicizia così”.

Gerry ha spiegato che ha avuto la fortuna di veder crescere Michelle in tutta la sua bravura e personalità. “Michelle ha messo a fuoco tutte le sue peculiarità e le ha perfezionate – ha detto il presentatore – ed è lì che viene fuori la svizzera che è in lei”. E allora Michelle non ha potuto che ringraziare ma poi gli ha chiesto di fermarsi: “Basta perchè mi destabilizzi” ha chiosato ironicamente.

E ripercorrendo i momenti più belli delle loro performance insieme a Striscia la notizia come a Paparissima Gerry ha commentato: “E’ lei che mi molesta” riferendosi alle immagini nelle quali Michelle lo bacia più e più volte. E così la svizzera chiude con una dedica speciale al suo amico: “Io sono terribilmente attratta da te” dice ironicamente per dimostrare ancora una volta tutto l’affetto e la stima che nutre per il suo amico e collega di mille avventure.