Chiara Ferragni stupisce tutti: il primo selfie di Vittoria allo specchio FOTO

Chiara Ferragni stupisce tutti: il primo selfie di Vittoria allo specchio. Appena nata e già si prepara ad essere una piccola influencer. Mamma e figlia sono stupende

Chiara Ferragni è una delle influencer più famose del mondo del web. Sono anni che è con la cresta dell’onda, ma quando ha cominciato la sua storia con Fedez si è fatta conoscere anche da tante persone che non erano appassionate della moda. Il loro amore ha fatto sognare tutti fin da subito, soprattutto perché hanno dimostrato dal primo momento di essere anime gemelle, motivo per cui non hanno voluto perdere da tempo e hanno subito pensato a creare insieme una famiglia. Dopo la nascita di Leone nel 2018, pochi giorni fa hanno dato alla luce la loro seconda bambina: Vittoria Lucia Ferragni.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Uomini e Donne, Gemma cade dalle scale: Maria De Filippi chiama i soccorsi VIDEO

Chiara Ferragni e il primo selfie allo specchio della piccola Vittoria

Visualizza questo post su Instagram Un post con di v i s o da C h i a ra Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Chiara ha partorito qualche giorno fa, dopo aver cominciato ad avere in tarda sera le prime contrazioni. Motivo per cui si è precipitata in ospedale: dopo quattro ore la sua piccola Vittoria era già al mondo. Sono tornati a casa un paio di giorni fa e Vittoria e Leone hanno avuto finalmente modo di conoscersi. I Ferragnez non sono molto attivi sui social in questi giorni perché si stanno godendo la nuova arrivata in famiglia, ma di tanto in tanto Chiara pubblica delle foto per far vedere come procede.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amici 20, chi è Sangiovanni: vita, carriera e il suo vero nome

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Oggi Chiara ha pubblicato una foto del primo selfie allo specchio della piccola Vittoria: lo scatto ha raggiunto tantissimi commenti e apprezzamenti.