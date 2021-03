Repressione di sangue in Myanmar: tra le 90 vittime anche un bambino

Le proteste non si arrestano, così come l’intervento delle milizie. Dal primo febbraio continua a salire il bilancio dei morti.

Le proteste anti-golpe continuano ad accendere le strade Birmania, all’indomani del lunedì infernale del Colpo di stato Militare (primo febbraio). Dal giorno del Colpo di Stato, la folla non si è mai piegata alla volontà delle milizie e le grida di dissenso continuano a correre lungo l’intero territorio del Paese dell’Asia sudorientale. Dalla tragica uccisione di quella che è divenuta simbolo della repressione, la 20enne Mya Thwate Thwate Khaing, uccisa con un colpo alla testa dalla polizia, la repressione di sangue da parte dell’esercito prosegue e riecheggia nei costanti interventi sanguinosi da parte della polizia antisommossa.

More than 90 killed in Myanmar “They are killing us like birds or chickens,..” said Thu Ya Zaw, in the central town of Myingyan, where at least two protesters were killed. #WhatsHappeningInMyanmar https://t.co/w4U2qYRpAA

— Thu Thu Aung (@thuttag) March 27, 2021