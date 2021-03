L’Eredità, la risposta di Raffaella fa calare il gelo in studio

Una delle risposte date nella fase iniziale de “L’Eredità” fa calare il gelo nello studio di Flavio Insinna

A volte basta poco per lasciare qualcuno interdetto. In un quiz show come quello de “L’Eredità” non è un avvenimento però che può capitare molto spesso. Protagonisti di questo momento che ha lasciato interdetto l’intero studio del fortunato programma Rai sono stati il conduttore Flavio Insinna e una delle storiche campionesse in gara Raffaella. Il gioco è completamente basato sulla capacità dei partecipanti non solo chiaramente di fornire la risposta esatta ma anche di farlo nel minor tempo possibile.

Il ticchettio del timer che scorre inesorabile infatti può mettere a dura prova i nervi e la capacità dei concorrenti di azzeccare la risposta corretta. Nelle ultime puntate almeno a poter condizionare i partecipanti di sicuro non dovrebbe esserci l’emozione visto che si tratta di personaggi che hanno non solo fatto parte ma anche vinto diverse puntate.

Eppure nessuno è infallibile e può capitare di farsi uscire un’affermazione senza rendersi conto che è quella sbagliata. In realtà lo scivolone della campionessa Raffaella è molto più che perdonabile. Sbagliarsi infatti, per la fretta oppure semplicemente perché non si può di certo conoscere tutto, fa parte sostanzialmente del gioco.

LEGGI ANCHE -> Serena Rossi, guai per Paolo Bonolis: il colpo inaspettato

La risposta di Raffaella a “L’Eredità”

LEGGI ANCHE ->Isola Dei Famosi, l’incredibile decisione: è successo di tutto

La campionessa Raffaella ha dato una risposta a Flavio Insinna che ha lasciato tutti interdetti, conduttore compreso. Il gioco era iniziato da appena pochi minuti e l’affascinante concorrente doveva confrontarsi in una sfida nella quale le si richiedeva di individuare il genere delle parole proposte.

In sostanza doveva dire se, ad esempio, “Il papa” è maschile oppure femminile. Al secondo step del gioco a “gradini” Roberta ha dovuto di getto rispondere alla domanda in cui le è stato chiesto se “l’aspirapolvere” è maschile oppure femminile. Probabilmente la campionessa è stata tratta in inganno proprio dall’articolo che accompagna la parola perché con convinzione ha risposto che l’aspirapolvere è femminile.

Purtroppo così non è e quindi è suonata la sirena dell’errore che mai nessuno vorrebbe ascoltare. La cosa strana però è che dopo che ci si è resi conto che Raffaella è sbagliato è calato il silenzio nello studio. Un gelo che è stato notato dallo stesso Flavio Insinna che ha potuto fare a meno di sottolinearlo. Proprio l’atmosfera che si è creata anche fra lo staff che si trova dietro le telecamere de “L’Eredità” ha in qualche modo addirittura confortato la campionessa Raffaella.

Se infatti la risposta esatta è stata accolta da tanto gelo in studio vuol dire che in fondo non si è trattato di un errore madornale. Per fortuna poi, nonostante questo piccolo scivolone, il percorso di Raffaella è continuato.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Anche per lei infatti l’obiettivo di far arrivare un bel gruzzoletto nelle casse della Comunità di Sant’Egidio è una motivazione più che sufficiente per tentare di raggiungere la sospirata “Ghigliottina“. Oltretutto i campioni storici del programma hanno l’opportunità di fare beneficenza divertendosi e provando le proprie capacità in un quiz show. Comunque sia anche per loro c’è sempre una vittoria.