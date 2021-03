Il set della Sirenetta Disney è in Italia: ecco quando partiranno le riprese

La Sirenetta della Disney nuoterà nel Mediterraneo. Il set del film live action arriverà in Italia nelle prossime settimane: ecco dove e quando

Era il 1989 quando la Sirenetta conquistò i cuori di milioni di bambini. Oggi Ariel torna a nuotare per il remake voluto dalla Disney con attori in carne e ossa. La location scelta per girare però non saranno i Caraibi o lo Seychelles, ma il Mar Mediterraneo. E fra poche settimane il set arriverà anche in Italia.

Più precisamente la Sirenetta muoverà i primi passi da umana sulle spiagge della Sardegna. La casa di produzione americana ha deciso che la suggestiva regione della Gallura sarà lo scenario ideale per portare nuovamente in scena le avventure di Ariel. Ma dove e quando sarà possibile sbirciare sul set del remake?

LEGGI ANCHE -> Maria De Filippi, rivelazione inaspettata: il libro preferito ti lascerà di stucco

Il set della Sirenetta in Italia: ecco quando partiranno le riprese

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Little Mermaid (@disneylittlemermaid)

LEGGI ANCHE -> Un posto al sole: la soap opera non riprenderà le riprese

La notizia è stata anticipata oggi dal quotidiano La Nuova Sardegna. Sebbene non sia ancora arrivata la conferma ufficiale da parte della Disney, è trapelato che già a maggio la produzione, la troupe e i protagonisti arriveranno a Santa Teresa Gallura. Ma le riprese, oltre a Santa Teresa, coinvolgeranno anche le aree di Castelsardo e Golfo Aranci.

Il remake della Sirenetta è molto atteso perché sicuramente apporterà importanti novità alla trama del classico Disney. A partire dalla scelta del cast: la protagonista è un’attrice di colore, la cantante 21enne Halle Bailey. Il suo amato Eric avrà il volto dell’attore britannico Jonah Hauer-King, mentre il Re Tritone sarà il premio Oscar Javier Bardem e la comica Melissa McCarthy vestirà i panni di Ursula.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Little Mermaid (@disneylittlemermaid)

Non è la prima volta che la bellezza incontaminata della Gallura attira l’attenzione di Hollywood. Già nel 2017 George Clooney aveva scelto la regione per le riprese della mini-serie “Catch 22”, di cui è stato regista e autore.