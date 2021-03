Covid, 5000 persone a un concerto : il primo dopo la pandemia

E’ stato realizzato un esperimento a Barcellona con il primo concerto dopo un anno dall’inizio della pandemia. Ecco cosa è accaduto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cris Miralles (@supernova_heights)

Primo esperimento per riportare la musica e i concerti a partire da quest’estate. Parte dalla Spagna, più precisamente da Barcellona, dove, come ai vecchi tempi, la gente è potuta tornare a cantare sotto a un palco senza distanziamento sociale.

Buone notizie per la musica e non solo: sono stati 5mila gli spettatori al Palau de Sant Jordi dove si è esibita la band Love of Lesbian.

Per fare in modo che i grandi eventi ripartano da quest’estate è stato fatto questo esperimento che lascia sperare che possa essere solo l’inizio di un ritorno ai vecchi tempi.

LEGGI ANCHE —> Il ministero dell’Istruzione revoca l’incarico a Pasquale Vespa. Soddisfatta l’Azzolina sui social

Le regole per partecipare al concerto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da El Mundo (@elmundo_es)

LEGGI ANCHE —> Repressione di sangue in Myanmar: tra le 90 vittime anche un bambino

Secondo quanto riferisce La Vanguardia per realizzare quest’evento è stato seguito un determinato iter: alle persone con disfunzioni cardiache o con il cancro e a coloro che sono stati in contatto con qualcuno risultato positivo al Covid è stato chiesto di non partecipare.

A chi ha acquistato il biglietto del concerto è stato consentito scegliere tre luoghi dove poter fare il test rapido il sabato mattina.

Chi è risultato negativo al tampone ha ricevuto un codice al cellulare che ha reso valido il biglietto. Il costo del biglietto era compreso tra i 23 e i 28 euro e includevano anche il test antigenico e una mascherina di alta qualità obbligatoria, tranne nelle aree dove era consentito mangiare e bere.

Solo 6 dei 5000 spettatori non hanno potuto partecipare al concerto perché positivi al Covid.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Catalunya Ràdio (@catalunyaradio)

A quel punto il Sant Jordi si è trasformata in una bolla dove gli spettatori hanno potuto assistere ad un concerto senza mantenere il distanziamento e non sono stati registrati incidenti.