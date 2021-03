Il noto calciatore azzurro è stato visto per le vie di Milano con una ex concorrente del GF Vip, che si è concluso da poco.

Mario Balotelli è stato visto con Dayane Mello lunedì scorso, il giorno dopo che l’ex gieffina è stata invitata come ospite nella trasmissione in onda su Canale 5 ‘Live – Non è la D’Urso‘: sembrerebbe che i due stiano riprovando a tornare insieme, dopo mesi e mesi.

I loro fan sono rimasti senza parole, soprattutto vista la battuta non troppo elegante fatta dal calciatore di successo alla modella, durante la visita di Balotelli a suo fratello Enok.

L’ipotesi che i due vogliano far riscattare la scintilla dell’amore è stata avvalorata da alcune affermazioni fatte dalla stessa Dayane nel corso della trasmissione ‘Casa Chi‘.

Dayane Mello si sbilancia durante un programma sul web: “Se faccio il nome succede il macello!”

Nel corso della trasmissione in onda sul web ‘Casa Chi’, la bellissima ex gieffina Dayane Mello ha dichiarato di avere un uomo che la attendeva fuori dalla casa più spiata d’Italia: un uomo che negli ultimi dieci anni c’è sempre stato, tra alti e bassi.

Gli spettatori avevano già capito tutto, nonostante la Mello non abbia voluto dire esplicitamente il nome: “Se faccio il nome succede il macello“.

La loro relazione iniziò infatti proprio una decina di anni fa ed è stata una tra le storie d’amore più importanti vissute dalla modella.

Tra i due noti personaggi riscatterà il fuoco della passione? Per scoprirlo non ci resta che continuare a seguirli…