Sara Croce mostra un backstage mozzafiato: impossibile resisterle, una meraviglia – FOTO

Nuovo scatto al limite dell’infarto quello postato poche ore fa da Sara Croce nella sua pagina Instagram, direttamente dal backstage di “Avanti un altro”

Per la gioia di moltissimi fan dell’ex Madre Natura di “Ciao Darwin”, presto sarà possibile vedere Sara Croce in prima serata a partire dall’11 aprile prossimo. La giovane infatti, volto noto del programma “Avanti un altro” condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurentis, assisterà i concorrenti dello show di Canale Cinque per il nuovo debutto del serale dopo la cancellazione di “Live – Non è la D’Urso”.

Sara Croce, nativa di Garlasco e classe 1998, è amata da un folto seguito di fan che la supportano nella sua attività lavorativa assieme alle colleghe Laura Cremaschi, Francesca Brambilla e Claudia Ruggeri.

Sara Croce è un incanto, quanta generosità per in fan

Nelle ultime ore Sara è ospite nel “B&B Le Botteghe 59 Capri” con l’amica e modella Camilla Caimi per un prossimo shooting fotografico nell’isola. Aspettiamo le prossime ore per capire di che progetto si tratta, nel frattempo però gustiamoci la bella Bonas di Canale Cinque in una veste decisamente sensuale.

Sara ha infatti postato uno scatto che proviene direttamente del backstage di “Avanti un altro” e che la ritrae in top e slip glitterati usati come costume scenico per la puntata di stasera. Il selfie allo specchio è celestiale, gambe affusolate e alleggerite maggiormente dai tacchi alti dei sandali indossati, ventre piatto e bustino stretto che mette in risalto il seno generoso che risulta essere il vero protagonista della foto.

Troppo bella per passare inosservata, una buonanotte decisamente rovente per i suoi 909mila fan che la ringraziano con commenti infuocati e quasi 55mila like in meno di tre ore dalla condivisione.