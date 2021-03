Daniel Guerini, Niccolò Pirlo ricorda l’amico scomparso: gesto toccante

Niccolò Pirlo nel dolore più grande per la scomparsa dell’amico Daniel Guerini. Per ricordarlo si tatua un simbolo in suo omaggio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NICOLÓ PIRLO (@nickpirlo_10)

Il calciatore Daniel Guerini ha perso la vita. Un lutto che ha segnato il mondo del calcio. Tra i tanti messaggio di condoglianze emerge quello di Niccolò Pirlo. Il figlio dell’allenatore della Juventus era molto legato a Guerini, spentosi a soli 19 anni.

Per ricordare l’amico, Niccolò ha postato nelle storie di Instagram un suo tatuaggio. Si tratta di una new entry dedicata proprio al calciatore della Lazio. Sul suo braccio ha inciso due ali con al centro una G, l’iniziale del cognome dell’amico scomparso.

Un simbolo della profonda amicizia tra i due. Il 17enne, anche lui nella Lazio Primavera, è il primogenito dell’allenatore della Juve. “Solo un tuo audio mi faceva ridere. La tua scomparsa mi ha scioccato. Dicevi sempre che ero il tuo talento. Ti voglio bene. Ti porterò sempre con me. Riposa in pace”, le parole del figlio di Pirlo condivise sui social.

LEGGI ANCHE > Lazio in lutto, lo strazio dei genitori della vittima: “Non è possibile”

Daniel Guerini, si spegne a soli 19 anni: il fatale incidente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LazioPress.it (@laziopress.it)

LEGGI ANCHE > Scontro tra due vetture, muore giovane calciatore della Lazio. Gravi altri due

Daniel Guerini ha perso a vita mercoledì scorso a Roma a causa di un terribile incidente stradale. A soli 19 si è spento nella sua Smart For Four. L’auto ha avuto un pesante scontro frontale con una Mercedes Classe A, in via Palmiro Togliatti. La giovane promessa del calcio non ce l’ha fatta.

Con lui erano presenti altri due passeggeri trasportati d’urgenza al Policlinico di Tor Vergata e all’Umberto 1. Nell’altro veicolo il conducente si è salvato. Guerini, prima alla Fiorentina, poi al Torino e di seguito alla Lazio era una promessa calcista. Parenti, amici, colleghi, sono sconvolti nel dolore più grande.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Inseguendo Un Goal ⚽️ (@inseguendo_un_goal)

Cresciuto in una famiglia tifosa dei biancocelesti, il calcio era il suo più grande sogno. Da gennaio aveva giocato nove partite su dieci. La società stava puntando su di lui.