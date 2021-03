Forte scossa di terremoto nel centro-sud Italia: i dettagli. Le prime segnalazioni sono spuntate su Twitter, dopo che la scossa è stata avvertita da diversi utenti

Una brutta scossa di Terremoto è stata avvertita al Centro e Sud Italia. Le prime segnalazioni sono arrivate su Twitter, quando qualche utente ha cominciato a raccontare di aver sentito il pavimento tremargli sotto ai piedi. “Ragazzi, ma lo avete sentito il terremoto? Qui sta tremando tutto” e qualcuno ha messo in allegato anche diversi filmati dove è possibile vedere dei lampadari traballanti. Sono state sempre di più le persone che hanno raccontato di averla avvertita, anche da diverse zone d’Italia, cosa che ha gettato tutti nello sconforto e dato subito prova del fatto che la scossa sia stata davvero molto forte.

Terremoto, la scossa ha fatto tremare tutti: 5.9 nel Mar Adriatico. È stata avvertita a Bari, Pescara, Roma e Napoli

#terremoto segnalato dagli utenti della app Rilevatore Terremoto a 20km da #Pescara, #Italia. 56 segnalazioni in un raggio di 146km. Scarica la app da https://t.co/zfhFZb9ZxN per ricevere allerte in tempo reale pic.twitter.com/hw6Tu5MJWI — Earthquake Network (@SismoDetector) March 27, 2021

La scossa ha provocato diverse reazioni: c’è chi si è preoccupato per i propri animali che si sono molto spaventati, e chi si è preparato ad uscire di casa nel caso dovesse essercene un’altra. La scossa sembra esserci stata con una magnitudo preliminare di 5.9 ed è stata avvertita in Puglia, in Abruzzo, in Lazio ma anche in Campania. Stando alle prime informazioni che sono arrivate, l’epicentro sembra essere stato localizzato nel Mar Adriatico ad una profondità di 60 chilometri intorno alle 14:47.

Qui si muovono i lanpadari. Ma non abbiamo avvertito scosse.

Non ricominciamo col #terremoto eh…

Speriamo bene! 🙏 pic.twitter.com/LaB0im7BVy — Cris (@cris_nerazzurro) March 27, 2021

Sono in molti ad essere spaventati da questa situazione, ma stanno cercando di mantenere la calma e sperare che non si ripeti. Per il momento non sono stati segnalati dei danni gravi.