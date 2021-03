L’Eredità, continua la gara di solidarietà dei campioni di Flavio Insinna

Continuano anche nella nuova puntata le grandi emozioni del quiz show “L’Eredità” condotto su Rai1 da Flavio Insinna

“L’Eedità” continua a regalare emozioni oltre che premi che mai come nelle ultime puntate assumono un immenso valore. L’idea che è venuta al presentatore Flavio Insinna e ovviamente a tutto lo staff che lavora dietro le quinte del popolare quiz show si è dimostrata ancora una volta vincente. Infatti permettere al pubblico da casa di giocare e divertirsi in compagnia dei campioni che hanno fatto la storia del programma si sta rivelando una scelta azzeccata. A questo va inoltre aggiunto il nobile scopo che le puntate previste fino a Pasqua si sono prefisse.

Grazie all’abilità dei concorrenti l’azienda di viale Mazzini ha deciso infatti di destinare le vincite alle importanti attività benefiche che la Comunità di Sant’Egidio porta avanti ormai da anni. Finora le casse del movimento di ispirazione cattolica sono state arricchite di ben 35 mila euro conquistati proprio nel corso della prima puntata del nuovo format. A contribuire è stato il simpaticissimo campione Marco che ha sbaragliato gli altri concorrenti un’accesa sfida.

Nell’ultima puntata purtroppo a Roberta che non è riuscita a vincere la famosa ed emozionante “Ghigliottina“. In palio questa volta c’era una cifra minore, solo 16.250 euro che però avrebbero di sicuro contribuito in maniera essenziale alle attività della Comunità di Sant’Egidio. Poco male però perché la gara è già pronta a ripartire e come al solito i campioni cercheranno di mettercela davvero tutta pur di divertirsi e vincere. Come lo stesso Marco ha detto dopo la sua vittoria infatti, non è difficile immaginare quanto possa essere gratificante riuscire a portare a casa un successo visto il nobile obiettivo prefissato.

Le puntate dedicate alla beneficenza per fortuna sono ancora molte e tanto si può fare affinché un programma di puro intrattenimento com’è “L’Eredità” possa contribuire a dare una mano ai più bisognosi. In questa nuova e sempre più spumeggiante puntata de “L’Eredità” i campioni tornati in campo per lo scopo benefico sono veramente fra i migliori che la trasmissione ha mai visto. A sfidarsi infatti Roberta, Carlo, Vanessa, l’ingegnere Marco che ha contribuito alla raccolta fondi, Giuseppe, Raffaella, Claudio.

La nuova puntata de “L’Eredità” condotta da Flavio Insinna

I campioni si sono dati davvero battaglia, tutti concentrati verso un unico obiettivo ovvero quello di far entrare un bel po’ di soldi nelle casse della Comunità di Sant’Egidio. Le difficoltà, come sempre accade nell’avvincente quiz show, aumentano pian piano che la trasmissione va avanti verso la ghigliottina. I partecipanti hanno dovuto fronteggiarsi duramente nel gioco del “Parolone“, in particolare la parola “scuriata” è stata particolarmente ostica. C’è voluto davvero un po’ per capire che la bella Professoressa si riferisse ad una “frusta“. Lo stesso è capitato quando i campioni hanno dovuto capire cosa fosse “ammodorcade.

Alla fine è stata Roberta, probabilmente grazie ad un colpo di fortuna, ad indovinare il fatto che il termine si riferisca ad un’antilope africana. D’altra parte per raggiungere il “Triello” bisogna davvero mostrarsi all’altezza, alla fine vede a confrontarsi nell’accesa sfida a tre i campioni Roberta, Carlo e Marco rispettivamente con 10, 20 e 40 mila euro di partenza. Inizialmente è proprio quest’ultimo che a colpi di risposte esatte sembra avvicinarsi sempre di più al mitico tavolo de “L’Eredità” riuscendo ad accumulare un gruzzoletto di tutto rispetto. Ma la bellezza del “Triello” sta proprio nel fatto che nel giro di pochi minuti possono cambiare le sorti del gioco.

Al campione Marco basta infatti incasellare tre risposte esatte di fila per portarsi in vantaggio distaccando Roberta di un bel po’, addirittura 100 mila euro. L’avvincente sfida, arrivata al momento de “l’ultimo passo” con il monte premi che si sposta ad ogni risposta sbagliata verso il concorrente più vicino, riesce a tenere fino alla fine il pubblico con il fiato sospeso. Con un valzer delle cifre alla fine è il campione Carlo a conquistare il diritto di sfidare la sorte con la “Ghigliottina“. Grazie a lui alla Comunità di Sant’Egidio potrebbe arrivare un monte premi di ben 200 mila euro, una bella somma da poter destinare alle tanti attività benefiche del movimento d’ispirazione cristiana. Il compito del campione Carlo sarà quello di individuare la parola che unisce uomo, semplice, comento, violino e biglietto.

Riuscendo a dimezzare soltanto una volta il monte premi da poter dare in beneficenza ha raggiunto l’importante cifra di ben 100 mila euro. Dopo una lunga riflessione per Carlo è quasi il momento de “o la va o la spacca”. Proprio il fatto che la cifra venga destinata in beneficenza rende probabilmente la scelta del campione ancora più sofferta.

Lo scopo di tutti infatti è quello di far in modo di aiutare la Comunità a portare avanti quanti più progetti possibile. Alla fine Carlo, sul suo cartoncino ha scritto la parola “concerto“. Il filo rosso che unisce i termini in alcuni momenti è un po’ troppo tirato e infatti la risposta esatta non è quella ma “partita“. Bisognerà quindi attendere la prossima puntata per far crescere la cifra che la Rai destinerà alla beneficenza.