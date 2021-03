E’ di nuovo felice accanto a lei: la figlia del noto cantante ritrova l’amore

Veronica Satti, la figlia del noto cantante Bobby Solo, ha finalmente trovato l’amore: lei si chiama Giulia Bizzotto ed è una modella

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Satti Fanpage❤🌱 (@ledisagiatedellasatti)

Si è fatta conoscere tramite la partecipazione al Grande Fratello Vip, il programma che le aveva permesso di riallacciare i rapporti con il papà famosissimo: Bobby Solo. La giovane, che dopo la fine della precedente relazione ha anche affrontato degli episodi di autolesionismo, ora sembra aver trovato la felicità in una giovane TikToker. Veronica Satti, attraverso un post su Instagram, ha dedicato dolcissime parole alla fidanzata Giulia Bizzotto. Le due, dal giorno in cui si sono fidanzate, sarebbero inseparabili: “Per tutta la vita ho pensato di non meritare l’amore. Poi sei arrivata tu“.

LEGGI ANCHE —> Figlia di Bobby Solo trovata in un lago di sangue , ricoverata d’urgenza

Veronica Satti, la dedica d’amore alla fidanzata Giulia Bizzotto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Bizzotto (@_.sweetdisposition._)

LEGGI ANCHE —> Noemi, la sofferenza atroce raccontata a Verissimo: “Ho perso il controllo”

Dopo gli episodi di autolesionismo avvenuti durante lo scorso autunno, Veronica Satti avrebbe finalmente ritrovato la serenità, soprattutto dal punto di vista sentimentale. La giovane, tramite la partecipazione al Grande Fratello Vip 2018, aveva riallacciato i rapporti con il padre Bobby Solo, col quale non si parlava da tempo. Successivamente, tuttavia, la fine della precedente relazione l’aveva fatta ripiombare nel baratro.

Ad oggi, Veronica appare rinata, complice anche la presenza di una persona speciale al suo fianco: si tratta della TikToker e modella Giulia Bizzotto. Proprio a quest’ultima, la Satti ha indirizzato delle dolcissime parole su Instagram. “Mi guardi e mi sento in pace. Ti stimo per tutto quello che fai. Mi ispiri!“: questa la dedica d’amore della figlia di Bobby Solo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Satti Fanpage❤🌱 (@ledisagiatedellasatti)

“Ho la certezza di aver messo il mio cuore in mani sicure“, ha proseguito Veronica, lasciando trasparire tutta la propria felicità. Il passato, stando alle sue dichiarazioni, non conta più niente: ora, per la Satti, esiste solo Giulia.