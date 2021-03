Gigi D’Alessio, scontro in diretta con Serena Rossi: “Non me l’aspettavo”

Lo scontro in diretta tra Gigi D’Alessio a Serena Rossi ne La Canzone Segreta ha lasciato gli spettatori a bocca aperta.

Ogni venerdì sera su Rai Uno Serena Rossi accoglie i telespettatori con il nuovo show La Canzone Segreta. Un’idea alternativa che consiste nel sorprendere gli ospiti di ogni serata con uno spettacolo ad hoc creato appositamente per loro avente come comun denominatore una canzone, segreta infatti, che hanno particolarmente a cuore.

Lo spettacolo sta riscuotendo discreto successo, merito della simpatia travolgente e della genuinità di Serena Rossi; l’attrice infatti non solo presenta il format ma non perde occasione per allietare gli italiani con delle performance canore che lasciano – come sempre – senza fiato.

Nella puntata di ieri però è successo uno scambio di battute con Gigi D’Alessio. Cos’è accaduto?

Gigi D’Alessio, frecciatine in diretta a Serena Rossi

Gigi D’Alessio, come pubblica lo stesso tra le storie di Instagram – frame sopra riportato – si è esibito per la conduttrice Paola Perego sulle note di Avrai di Claudio Baglioni, un pezzo a cui la stessa è profondamente legata. Conclusa la pièce canora, Serena Rossi ha fatto una dichiarazione che ha spiazzato il cantante partenopeo in quanto anche per lui ci sarebbe stata una sorpresa. “Mi hai tirato il pacco Serena” …si vedeva chiaramente l’espressione sorpresa di D’Alessio che non si aspettava minimamente tale rivelazione.

Un’esibizione organizzata – non dalla fidanzata, come in molti avrebbero sperato – ma dai suoi collaboratori musicali tra cui i colleghi – nonché amici – Clementino e Arisa che si sono esibiti sulle note di O’ Sarracino. L’esibizione è stata molto gradita dal destinatario.