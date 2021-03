Gerry Scotti, come sta oggi? Le sue condizioni dopo la frattura

Gerry Scotti e il suo infortunio. Sapete che il presentatore ha avuto una brutta frattura? Tutto quello che è successo

Gerry Scotti, amatissimo presentatore del gruppo Mediaset, circa un anno fa ha subito un brutto incidente. Un infortunio che gli è valso una bella frattura al piede e lo ha costretto ad una ingombrante fasciatura e a muoversi con le stampelle per diverso tempo.

Come è successo tutto? Lo zio Gerry era a Roma, nel pieno delle riprese di “Tu si que vales”, il programma di canale 5 per il quale da anni è giudice insieme a Maria de Filippi, Rudi Zerbi e Teo Mammuccari. L’incidente per il conduttore è avvenuto nell’hotel dove alloggiava mentre si registrava il programma.

Era stato lo stesso Gerry a spiegare l’accaduto. Aveva appoggiato male il piede e così ha sentito una grossa fitta, molto dolorosa. Pensava si trattasse solo di una storta ma non era affatto così. Se ne è accorto solo dopo e per questo ha dovuto registrare alcune puntate di “Caduta Libera” con il piede fasciato.

Gerry Scotti, l’infortunio e lo svenimento: ecco come è andata

Gerry Scotti ha fatto preoccupare non poco i suoi tantissimi fan. Soprattutto per il retroscena che lui stesso ha raccontato. Mentre era a Milano che registrava il quiz che conduceva è successo qualcosa che non avrebbe mai creduto. È svenuto dal dolore e così è dovuto andare in ospedale dove hanno riscontrato che si trattata della “frattura del ballerino” che riguarda proprio il piede.

“Fossi stato un calciatore, avrei dovuto star fermo sei mesi”, ha scherzato il conduttore raccontando l’accaduto a Il Giornale. Lui è potuto tornare ben presto al suo lavoro anche se ha ammesso che ha dovuto fare molta attenzione indossando anche dei dispositivi sanitari.

È questo uno dei motivi che lo ha spinto anche a dimagrire. Nonostante è dovuto rimanere un bel po’ fermo è dimagrito cinque chili. “Ho mangiato meno carboidrati e cancellato tutti gli aperitivi – ha scherzato – 30 Campari in meno si notano, nel girovita”.

Oggi Gerry sta bene, ha superato questa parentesi e anche quella più difficile del Covid che lo ha colpito lo scorso anno e costretto al ricovero. Oggi il presentatore è felicissimo perché è diventato da poco nonno, ed è ripartito alla grande con Striscia la notizia, prima con Francesca Manzini e da lunedì al fianco di Michelle Hunziker.