Romina Power ha sempre le scarpe basse e niente tacchi, svelato il motivo

Svelato il mistero intorno all’abbigliamento ormai diventato abituale dell’amatissima cantante Romina Power

Romina Power ha sempre regalato ai suoi fan l’immagine di una donna elegante e mai sopra le righe neppure con l’abbigliamento. Il suo pubblico ha ormai da anni imparato ad apprezzare il suo stile sobrio molto legato all’uso di larghe tuniche dal taglio etnico e vintage. Ad esse l’ex moglie di Albano è solita abbinare delle scarpe basse, è infatti diverso tempo che l’artista americana non sfoggia più dei tacchi alti che potrebbero slanciare la sua figura. In realtà, al di là di una scelta puramente estetica ci sono ben 2 ragioni che hanno spinto Romina verso questo genere di outfit. L’uso infatti di tuniche oppure di abiti molto larghi è comunque premiato anche dall’amore che il pubblico che continua ad apprezzare il suo inconfondibile stile. In attesa di ritrovarla su un palco importante, magari in compagnia dell’ex marito Albano Carrisi non resta che ammirare la sua bellezza e la classe innata attraverso qualche “ospitata” in diverse trasmissioni televisive.

Perché Romina Power indossa sempre scarpe basse

Sulla scelta di Romina Power dell’uso di tuniche o comunque abiti larghi in realtà è stato già detto tanto. Sull’argomento, in alcune trasmissioni, si è soffermata la stessa artista spiegando che in realtà la motivazione è molto semplice. Romina ha ormai da anni abbracciato completamente la religione buddista ed è per questo che ama indossare abiti che rispecchino il suo credo. In pochi sanno però che l’aver dato l’addio alle scarpe con i tacchi alti in favore di quelle basse è un’imposizione dettata dalla salute. L’anno scorso infatti Romina Power ha dovuto sottoporsi ad un intervento di artoscopia al ginocchio. Purtroppo il dolore che era costretta a subire le ha addirittura impedito di continuare tempo fa un concerto ad Atlantic City.

In quel caso infatti Romina dovette abbandonare il palco lasciare la sua esibizione a metà. Proprio per questo ormai la cantate ha dovuto rinunciare ad indossare i tacchi alti e ha virato verso un tipo di calzature che è indubbiamente più comoda e più adatta alla sua salute. Oltretutto con le tuniche le scarpe basse stanno divinamente.