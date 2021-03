Tragedia per un 63enne, travolto da un collega durante il suo ultimo giorno di lavoro

Guglielmo Gava non ce l’ha fatta ed è morto sul colpo. Troppo forte l’urto con il tir del collega in retromarcia che non si è accorto di lui sul marciapiede

Nuova tragedia sul lavoro a Preganziol, Treviso, che ha provocato la morte del 63enne Guglielmo Gava, autista di tir che si apprestava a svolgere il suo ultimo giorno di lavoro. L’uomo è stato ex presidente della Fita Cna e membro esecutivo Unatrans di Treviso negli anni Novanta, una persona ben voluta da tutti per il suo carattere solare e professionale.

Ieri stava aiutando un collega con le pratiche di guida con il camion, si era ritagliato le ultime ore di lavoro per insegnargli alcune manovre di guida, la retromarcia improvvisa del mezzo mentre era sul marciapiede però gli è costata la vita. Inutili i soccorsi arrivati repentini sul posto.

LEGGI ANCHE -> Incidente mortale in stazione: muore il responsabile

Incidente sul lavoro nel trevigiano, i dettagli della morte di Guglielmo Gava

LEGGI ANCHE -> Covid-19, bambina positiva al virus: un’intera classe e tre maestre in quarantena

La notizia della morte di Gava ha scosso moltissimi colleghi del camionista che proprio ieri si apprestava a svolgere il suo ultimo giorno di lavoro prima di iniziare la sua nuova carriera come autonomo nel settore dei trasporti.

Ieri l’uomo si trovava a Spresiano sul tir di un collega di origini rumene, I.L., e lo stava aiutando ad entrare nell’azienda come autista, era un giro di ricognizione per imparare ad usare il mezzo e alcuni trucchi del mestiere.

Verso le 18, una volta sceso dal mezzo, Gava si è indirizzato verso la sua auto nel parcheggio in via Padania Industriale, di fronte all’Odissea, al di là della Pontebbana, ma una retromarcia azzardata da parte dell’uomo alla guida del camion gli è stata fatale. Un urto che, come riporta Il Gazzettino, non è stato violentissimo, ma sufficiente per stroncare la vita al 63enne.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

La Polstrada ha chiuso l’area fino a tarda notte per le indagini e l’interrogatorio del rumeno che sembrava scioccato per l’accaduto: “Ci siamo salutati, è sceso dal tir ed è andato verso il marciapiede” – ha detto in lacrime. “Io ho controllato gli specchietti e ho svoltato a destra. Non mi ero accorto che era davanti al mezzo, non potevo vederlo”.