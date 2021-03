Annalisa: stivali, jeans e un amico davvero speciale – FOTO

Annalisa ha appena condiviso una bellissima fotografia su Instagram: la cantante, nello scatto, è in dolce compagnia.

Annalisa riesce sempre a stupire i suoi followers su Instagram: la cantante pubblica quasi tutti i giorni scatti favolosi in cui mette in mostra la sua incredibile bellezza. La nativa di Savona, un paio di giorni fa, stupì i suoi fan facendo anche un annuncio interessante. La 35enne scrisse infatti di star preparando qualcosa per la sua platea e invitò il suo pubblico ad ascoltare ancora Nuda10.

La classe 1985, anche oggi, ha fatto sognare tutti con una fotografia fantastica. La cantautrice indossa jeans e stivali molto interessanti ed è in dolce compagnia. L’amico speciale presente nel suo scatti ha ovviamente fatto sorridere tutti gli utenti dei social network.

Annalisa, foto bellissima: jeans, stivali e un amico speciale

Annalisa, nelle settimane scorse, ha intrigato i suoi fan condividendo scatti da sogno in cui indossava pochi vestiti ed era talvolta anche nuda. Il suo intento era ovviamente quello di sponsorizzare il suo album ‘Nuda10‘. La nativa di Savona, tuttavia, non ha bisogno di scatti prorompenti per mostrare la sua bellezza e la sua sensualità.

Lo scatto di oggi è comunque sbalorditivo. La luminosità del suo viso illumina la scena mentre la sua grazia fa girare la testa a tutti. La classe 1985 ha tra le mani un gattino dolcissimo. “Gattini mondo dominazione”, ha scritto nella didascalia. Il post ha già superato i 50mila likes.

La 35enne, qualche giorno fa, fece impazzire tutti pubblicando una fotografia davvero incredibile in cui indossava un vestitino cortissimo e piazzava le sue incredibili gambe in primo piano.