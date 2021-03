Avete mai visto la figlia di Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi? – FOTO

La simpatia del papà, la bellezza della mamma: ecco com’è oggi Martina Pieraccioni, figlia del regista toscano e dell’attrice Laura Torrisi

Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi sono stati una coppia fuori e dentro al set. E dalla loro unione, durata dal 2007 al 2014, è nato il loro lavoro migliore, Martina, la loro bimba di 10 anni. Con due genitori così famosi è difficile stare lontani dai riflettori, ma la Marti (come la chiama il papà), sembra avere la stoffa per prendersi la scena.

La simpatia del papà e la bellezza della mamma sono il mix che hanno consentito a Martina di recitare nel suo primo film ad appena 8 anni. Nel 2018 ha fatto un cameo in “Se son rose”, diretto e interpretato da Pieraccioni. Anche per lei un futuro davanti alle telecamere? Il papà ci scherza su: “Martina è bravissima, un piccolo talento. La scena l’ha fatta alla prima e l’ha fatta benissimo, tanto che chi c’era intorno mi ha detto: Guarda che è molto meglio di te“.

Ecco Martina, la figlia di Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi

La piccola di casa Pieraccioni ha sicuramente ereditato la vena comica e la spontaneità. E ne dà dimostrazione su Instagram, in un video esilarante in cui legge al regista toscano il romanzo “Io speriamo che me la cavo”, senza però riuscire a trattenere le risate, e facendo scoppiare a ridere anche il papà.

Il rapporto fra Leonardo Pieraccioni e la figlia è unico, e lui riflette sul suo ruolo di genitore separato: “Spesso si crea una coppia buffa… si finisce per diventare dei compagni di viaggio molto democratici. A volte con questi figli siamo troppo indulgenti, probabilmente per farci perdonare il nostro amore finito. O forse solo per rassicurarli che con loro non finirà mai”.

Con la mamma, l’attrice Laura Torrisi, invece Martina mostra il lato più dolce, fra scatti casalinghi e momenti di coccole. “Sorridi sempre vita mia – le ha scritto l’attrice per il suo decimo compleanno – perché quando sorridi, intorno a te crei magia. E il mio cuore scoppia d’amore”.