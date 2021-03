Dopo un anno, Gigi Hadid e Zayn Malik tornano a farsi vedere insieme in pubblico, e non sono da soli. Ma perché erano scomparsi?

Bellissimi, giovani e innamorati, ma soprattutto molto, molto famosi. La top model Gigi Hadid e il suo compagno, il cantante Zayn Malik, sono tornati a farsi vedere insieme in pubblico ad oltre un anno di distanza dall’ultima volta. Un’impresa resa possibile solo grazie alla loro volontà di mantenere un basso profilo per godere di maggiore privacy in concomitanza con l’arrivo della piccola Khai.

C’è da dire che i lockdown hanno molto facilitato il compito della coppia, che si è tenuta lontana dai riflettori dopo anni in cui la loro relazione era sempre in prima pagina. Gigi e Zayn stanno insieme dal 2015, ma l’esposizione mediatica estrema due anni fa li aveva portati alla rottura. Così, quando dopo mesi di pausa hanno deciso di riprovarci, i due hanno anche scelto di mantenere la loro storia più privata possibile.

Gigi Hadid e Zayn Malik, i primi scatti in pubblico con Khai

La prima foto insieme in pubblico arriva da New York: Gigi e Zayn portano a passeggio Khai in carrozzina. Era da gennaio 2020 che non venivano paparazzati insieme. Nell’ultimo anno infatti i due si erano mostrati solo in qualche rara occasione sui social. Anche per l’arrivo della loro bambina, nata a settembre 2020, avevano scelto la massima privacy. Solo negli ultimi giorni la top model ha rivelato i dettagli sulla nascita.

Su Vogue America, in cui è protagonista della copertina di marzo, Gigi ha raccontato di aver optato per un parto naturale nella sua fattoria in Pennsylvania, circondata solo dai suoi cari: oltre a Zayn, con lei c’erano la madre Yolanda e la sorella Bella. E anche se la coppia ha intenzione di allargare la famiglia, per ora non c’è fretta: “Quando il parto è finito – ha raccontato Gigi – Zayn e io ci siamo guardati e ci siamo detti: “Dobbiamo concederci un po’ di tempo prima di fare il bis”.

D’altronde anche per le superstar la vita da neo genitori non è facile. Tant’è che nella foto in cui augurava buon compleanno a Zayn, Gigi li ha definiti ironicamente “La coppia che non dorme mai”.