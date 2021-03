“L’Eredità”, condotta su Rai 1 da Flavio Insinna, continua nel suo impegno di beneficenza per aiutare la Comunità di Sant’Egidio

La nuova formula de “L’Eredità” nella sua versione benefica a favore della Comunità di Sant’Egidio continua a macinare successi. Purtroppo nelle casse del movimento d’ispirazione cristiana finora sono entrati soltanto 30 mila euro ma c’è ancora tempo per contribuire a fare del bene. Nell’ultima puntata il campione Carlo ha accarezzato il colpaccio grazie ad una “Ghigliottina” nella quale la posta in palio era di ben 200 mila euro. Considerando che è riuscito a dimezzare soltanto una volta sarebbe stato davvero un bel traguardo da raggiungere.

La fortuna però non è decisamente stata dalla sua parte e non gli ha permesso di contribuire, come aveva fatto qualche puntata fa il campione Marco, a mettere la sua firma sulla nobile causa. Le parole infatti uomo, semplice, commento, violino e biglietto non gli hanno dato la giusta ispirazione per tagliare da vincitore il traguardo della “Ghigliottina“. Marco ha infatti scritto sul suo cartoncino “concerto” tentando di collegare le parole con ragionamenti in effetti un po’ tirati per la manica.

In realtà la risposta esatta, con grande dispiacere di tutti, era “partita“. Poco male però perché lo scopo di queste nuove puntate de “L’Eredità” è troppo importante per lasciarsi sconfortare davanti a quella che è solo una piccola battuta d’arresto. Ci sarà tempo infatti fino a Pasqua per cercare di far aumentare il capitale che verrà destinato alle opere della Comunità di Sant’Egidio.

La Rai, proprio in prossimità dell’importante festività cattolica, è impegnata totalmente nella beneficenza senza dimenticare però l’aspetto ludico delle sue trasmissioni. Insieme infatti al fortunato quiz show condotto da Flavio Insinna anche la seguitissima trasmissione di Amadeus “I soliti ignoti” ha abbracciato la stessa finalità. Nel caso però del programma del mattatore del Festival di Sanremo però a tentare di conquistare la vittoria per fini più nobili sono i personaggi del mondo dello spettacolo.

Con un quiz come “L’Eredità” che ha avuto nel corso della sua storia tanti campioni capaci di riconfermarsi per molto tempo in diverse puntate grazie alle quali hanno potuto guadagnare anche bei soldini, sarebbe stato un peccato non richiamarli nell’arena. Una scelta vincente che di sera in sera viene premiata dal pubblico che ha, come sempre, anche l’opportunità di divertirsi da casa tentando di dare le risposte esatte. Un divertimento ancora maggiore se si pensa che lo si può fare insieme a chi ha vinto tutto ciò che era possibile vincere con intelligenza, abilità e simpatia come hanno fatto negli anni i grandi campioni.

Flavio Insinna e il “bacio con la lingua” alla campionessa

Quella di stasera è l’ultima puntata de L’Eredità con i campioni Carlo, Raffella, Claudio, Vanessa, Giuseppe, Marco e Roberta. Domani infatti ci saranno nuovi concorrenti “amici” che aiuteranno la Comunità di Sant’Egidio cercando di trionfare al gioco finale della Ghigliottina. Durante la sfida tra Carlo e Raffaella, quest’ultima è stata eliminata, avendo perso tanto tempo nell’indovinare le parole messe a disposizione per loro.

Al momento dei saluti Flavio Insinna ha salutato la campionessa Raffaella molto calorosamente, asserendo: “Saluti e come dici tu un bacio con la lingua”. La campionessa se n’è andata nell’ilarità generale di questa battuta detta bonariamente dal simpatico presentatore del game show più seguito della televisione italiana.

Con la fine della settimana si conclude anche “L’Eredità weekend”, il programma di Rai Uno torna domani con i campioni nuovi, tutti da scoprire, scelti tra quelli che hanno vinto di più durante le puntate del game show per darsi battaglia e vincere il ricco montepremi che andrà in beneficenza alla Comunità di Sant’Egidio.