INDONESIA:14 people injured in suspected suicide bombing outside Catholic church

Fourteen people were hospitalized with injuries following a suspected suicide bombing outside a church in Makassar City,Indonesia,on Sunday,police said.

Almeno 14 persone sono rimaste ferite questa mattina (28 marzo) a causa di un attacco terroristico. L’attentato è avvenuto all’interno della cattedrale cattolica di Makassar, la capitale della provincia indonesiana del Sulawesi Meridionale (Indonesia). Erano circa le ore 10:30 quanto i due kamikaze si sono fatti esplodere durante la messa celebrativa della Domenica delle palme: il rito cristiano che simboleggia l’inizio della Settimana Santa. A seguire i dettagli.

Domenica di terrore per i fedeli della cattedrale

Le uniche vittime dell’attacco sono i due terroristi mentre il numero dei feriti sale a 14. Secondo quanto riporta la CNN, i due attentatori si sono scagliati contro l’ingresso della cattedrale indonesiana a bordo di una motocicletta carica di esplosivo. L’attacco è avvenuto proprio nel momento dell’uscita dei fedeli dal luogo di culto, dopo aver partecipato alla celebrazione del rito cristiano della Domenica delle palme.

La notizia trova conferma anche nelle fonti ufficiali della polizia locale. Il loro portavoce, Argo Yuwono, riferisce in una trasmissione video che “due persone erano a bordo di un motociclo al momento dell’attacco, esploso di fronte al cancello principale della chiesa.” I feriti sono attualmente ricoverati negli ospedali limitrofi: per il momento non sono stati segnalati altri decessi.

Il presidente indonesiano Joko Widodo ha condannato vivamente l’attacco terroristico in una trasmissione video e invita il pubblico a mantenere la calma, nonché continuare a svolgere tranquillamente il loro culto religioso: “Il terrorismo” – precisa – “è un crimine contro l’umanità e non ha nulla a che fare con nessuna religione. Riguardo ai feriti, preghiamo insieme per la loro pronta guarigione.”

L’attacco non è stato ancora rivendicato: la polizia afferma l’apertura delle indagini con il sostegno dell’unità antiterrorismo.

