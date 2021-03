Aurora Ramazzotti e “come scopro che mi tradisce?” la risposta vi sbalordirà. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ci ha intrattenuti con la sua rubrichetta domenicale anche oggi

Aurora Ramazzotti è la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, ma negli ultimi anni ha imparato a farsi conoscere per il talento che ha ereditato dai suoi genitori. In particolar modo da sua madre Michelle, ha il suo stesso senso dell’umorismo e per questo motivo su Instagram è seguita da più di due milioni di persone che guardano costantemente le sue storie, in particolar modo la domenica quando solitamente fa una rubrichetta dove lascia sfogare i suoi followers e da consigli a chi la segue.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Uomini e Donne, Gemma cade dalle scale: Maria De Filippi chiama i soccorsi VIDEO

Aurora Ramazzotti torna con la sua rubrichetta domenicale

Durante la rubrica di oggi, come al solito è riuscita a rispondere con tanta ironia ma anche tanta sincerità alle domande che le sono state fatte. A qualcuna ha dato consigli e, a qualcun’altra, ha risposto con qualche video divertente che è subito diventato virale sul web. Una donna, invece, le ha chiesto come può capire se il suo fidanzato (a distanza) la tradisce e lei ha risposto che non lo scoprirà in nessun modo perché mai nessuno, se lo sa, glielo verrà a dire, e che le sarà detto tutto solo una volta che avrà chiuso questa relazione. “Quando si tratta delle relazioni altrui, nessuno ha intenzione di sporcarsi le mani“.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amici 20, chi è Sangiovanni: vita, carriera e il suo vero nome

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Anche oggi la bellissima Aurora ha conquistato i suoi followers con la sua innata simpatia che l’ha sempre contraddistinta nel corso degli anni.