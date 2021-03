Elodie e la FOTO tutta in rosa: tutto strettissimo e lato A da oro olimpico

Elodie lascia i suoi fan a bocca aperta grazie ad una foto pubblicata sui social in cui regala tutta la sua bellezza

Elodie fa parte di sicuro di quelle pochissime persone capaci di differenziarsi dalla massa grazie al suo fascino e al suo grandissimo talento. Ne è stata una dimostrazione la sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo, non come cantante in gara, ma nelle vesti di super ospiti. Il pubblico da casa è infatti rimasto letteralmente a bocca aperta grazie alle sue esibizioni che hanno fatto accelerare i battiti di mezza Italia incollata alla televisione. La stessa reazione si ripete ogni volta che pubblica una foto oppure un video su Instagram. I suoi tantissimi follower infatti non possono fare a meno di restare ammirati dal suo fascino magnetico merito della sua bellezza esotica. Ogni immagine è infatti un vero colpo al cuore per chi aprendo semplicemente un app sul cellulare si ritrovano di fronte un’insuperabile forza della natura.

La meravigliosa foto pubblicata da Elodie

Elodie con l’ultima foto pubblicata ha davvero messo a dura prova le coronarie dei suoi tantissimi follower di Instagram. La bellissima cantante romana si è lasciata ritrarre distesa su un divano con un’espressione del viso che è tutto un programma. Per questo scatto ha scelto di lasciarsi ammirare con un outfit decisamente casual ma non per questo meno sensuale. Elodie infatti indossa una tutina rosa che le stringe il corpo e le mette in risalto le curve pericolose su cui chiunque sarebbe ben felice di sbandare. Come se ciò non bastasse la tuta è impreziosito da un profondo “taglio” che mette in bella mostra il suo generoso décolleté. L’immagine che ha regalato è degno di entrare nei sogni poco casti dei fan che non aspetterebbero altro che lasciarsi bloccare dai sensuali artigli di quella che sembra essere una pantera rosa.

A “peggiorare” di più la situazione del povero cuore dei fan c’è inoltre la sua espressione del viso. Elodie infatti è riuscita a dare all’immagine regalata ai social una carica di sensualità che è davvero fuori dal comune per la gioia di chi può soltanto aspirare a guardarla in foto.