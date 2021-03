L’attrice Maria Pia Calzone si mostra inaspettatamente scaramantica: nel video di “Donna Imma” il sale si propaga in ogni direzione.

In occasione della “Giornata Mondiale del Teatro”, sabato 27 marzo, l’attrice Maria Pia Calzone, meglio conosciuta negli ultimi anni per la sua splendida performance nei panni di “Donna Imma” nella serie televisiva di “Gomorra”, ha deciso di condividere con i suoi fan un appello del tutto fuori dal comune. Chi avrebbe mai sospettato che fosse una personalità a tal punto scaramantica? Il senso dell’umorismo della carismatica artista si sintetizza in un video che è pronto a fare il giro del web e non solo.

Leggi anche —>>> Maria Pia Calzone, stile, sensualità e bellezza: “Donna Imma“ è incantevole

Maria Pia Calzone: scaramantica, il sale per “Donna Imma” è ovunque

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Pia Calzone (@mariapiacalzone)

Potrebbe interessarti anche —>>> Maria Pia Calzone: il fascino ardente di una vera donna tutto in uno scatto – FOTO

“Ricominciare a programmare aperture sensate del teatro si può! Il teatro è gioia e nutrimento per chi lo ama e per chi lo fa. I teatri possono essere luoghi sicuri. Come i cinema”, è questo l’inizio della riflessione attuata da Maria Pia nel video pubblicato nella serata di ieri sul suo profilo Instagram. Mentre le visualizzazioni balzano alle stelle ed altrettanto le opinioni concordanti dei suoi fan, il meglio sembra però essere contenuto tutto nella breve ed entusiasmante pellicola.

L’attrice fra un tocco di scongiuro e l’altro, ma sempre mantenendo il suo magnetico sorriso, cita i consigli di un amico, un tale Gino, che pare l’abbia consigliata in questa esilarante impresa. Per concludere il suo pensiero con la necessaria serietà Maria Pia si appresta ugualmente ad aggiungere come: “Quest’accanimento veramente non si spiega più. Speriamo di tornare presto ad emozionarci insieme. ❤️” Rilanciando il ballo l’hashtag più quotato sui social in questo inizio di primavera: #giornatamondialedelteatro

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Pia Calzone (@mariapiacalzone)

Infine la magia goliardica di Maria Pia va a concludersi in una risata magistrale mentre il sale, dopo essere stato lanciato alle sue spalle ed in ogni parte nella piccola stanza, raggiunge in men che non si dica anche i punti più nascosti del suo corpo. L’opinione di molti? Resta parare comune che questa “interpretazione” possa soltanto che trasformarsi in un buono auspicio per tutti i teatranti.