Antonella Mosetti, incantevole nel balletto come non si vedeva da tempo – VIDEO

TikTok da urlo per Antonella Mosetti; la showgirl dalla curve esplosive improvvisa degli stacchetti niente male mentre si trova in auto (ovviamente non è lei a guidare). Precisamente i mini video che propone sono tre, a tema latino ed uno più internazionale.

Sulle note infatti di Hasta el Amanecer di Nicky Jam la Mosetti si cimenta in un curioso karaoke, riproponendo parte del ritornello. E conclude con la celeberrima Blurred Lines di Robin Thicke, il cui videoclip consacrò la top model Emily Ratajkowski.

La Mosetti balla sulle note di queste canzoni in maniera accattivante, portandoci indietro nel tempo, quando non vi erano tutte queste proibizioni. Sembra sorridente la showgirl, i fans apprezzano il TikTok tanto da scriverle: Sempre più bella divina.

Antonella Mosetti, la FOTO inedita spopola sul web

Antonella Mosetti posta una serie di foto e mini video tra le storie di Instagram ma vi è uno scatto che cattura particolarmente l’attenzione in quanto la immortala versione baby. La Mosetti – come è noto – ha mosso i primi passi in televisione nel cult Non è la Rai, ancora giovanissima.

Chi seguiva il programma – che ha lanciato tantissimi personaggi presenti ancora oggi tv come Ambra Angiolini – la ricorda adolescente con la frangia lunghissima che le copriva parte degli occhi. Ma questa foto è ancora più pregressa, quindi uno spettacolo inedito interessante. Una bambina col capello corto e tanto gli fermagli e orecchini, perché sin da piccola Antonella amava seguire le mode del momento.

Quella bambina adesso è una femme fatale, ma la luce negli occhi è rimasta invariata.