Elettra Lamborghini, selfie in ascensore prima di andare a lavoro: è paradisiaca – FOTO

Elettra Lamborghini pronta per una nuova puntata dell’Isola, ma prima è d’obbligo un selfie in ascensore: l’opinionista è splendida

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

Dopo un inizio in ritardo a causa del Covid-19, Elettra Lamborghini ha fatto il proprio ingresso all’Isola in tutto il suo splendore. L’opinionista, che si occupa di commentare l’avventura dei naufraghi assieme a Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi, non aveva infatti potuto presenziare alle prime due puntate, essendo risultata positiva.

Ad oggi, la cantante sembra in gran forma, ed è pertanto tornata a lavorare a pieno regime. Questo pomeriggio, Elettra si è recata a Milano per prepararsi alla diretta imminente. Prima di dirigersi al trucco, tuttavia, l’ereditiera si è concessa un selfie in cui si è mostrata in una veste del tutto casual: anche in questo caso, la Lamborghini appare bellissima.

LEGGI ANCHE —> Tommaso Zorzi, Ilary Blasi ed Elettra Lamborghini: il cachet per L’Isola

Elettra Lamborghini, selfie prima dell’Isola: paradisiaca

LEGGI ANCHE —> Elettra Lamborghini: “Ho il c..o rifatto?”, lei risponde con una FOTO sconvolgente

Anche in tuta e scarpe da ginnastica, Elettra Lamborghini appare meravigliosa agli occhi dei fan. L’ereditiera, poco prima di prepararsi per l’imminente puntata dell’Isola, si è immortalata di fronte allo specchio nella semplicità del suo outfit. Struccata, e con la mascherina abbassata al mento, la cantante è bella come suo solito.

Una versione senza dubbio insolita per i followers, che sono abituati ad ammirarla in ben altre vesti. Esuberante e colorita, anche negli outfit sfoggiati, Elettra ha dimostrato di saper indossare perfettamente anche dei completini più pratici, che ben evidenziano le sue forme da capogiro. “Back to work“, ha scritto la Lamborghini, che questa sera apparirà fra gli opinionisti del noto reality.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

L’ereditiera è tornata a lavoro da circa una settimana, dopo essere risultata negativa al Covid. La giovane, che ha vissuto con grande angoscia quest’ultimo periodo, ora sorride nuovamente, e non manca di far sorridere anche i telespettatori.