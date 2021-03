Orrore in serata: padre spara al figlio dopo una lite e lo uccide

Tragedia a Roncitelli, nel comune di Senigallia: padre spara e uccide il figlio di 27 anni a seguito di un’accesa lite. I dettagli

Tragedia a Roncitelli, piccolo borgo nel comune di Senigallia (Ancona), dove questo pomeriggio si è consumato un delitto familiare. Un uomo ha ucciso il figlio di 27 anni con un colpo di pistola, al termine di una furiosa lite. Il dramma è avvenuto attorno alle 17.30 di oggi, lunedì 29 marzo. Stando alle fonti, sarebbero stati i vicini a dare l’allarme, spaventati dalle grida che provenivano dalla villetta, sita in via Sant’Antonio 128. Il figlio, pur ferito, era riuscito a chiamare i soccorsi, ma all’arrivo dell’eliambulanza, per quest’ultimo, non c’era ormai più nulla da fare. I carabinieri hanno già arrestato l’omicida e starebbero procedendo all’interrogatorio proprio in queste ore.

Padre uccide il figlio con un colpo di pistola: dramma a Senigallia

Le testimonianze raccontano di un rapporto già notevolmente incrinatosi tra padre e figlio. I due, che erano spesso incappati in simili episodi, sarebbero giunti alla drammatica resa dei conti proprio nelle scorse ore. Attorno alle 17.30, in una villetta di Roncitelli, a Senigallia, un uomo ha sparato al figlio 27enne, ferendolo alla giugulare. Il ragazzo, pur ferito, era riuscito ad allertare i soccorsi: parallelamente i vicini, che avevano assistito alla tragedia, erano corsi a chiamare i carabinieri.

Nonostante il tempestivo arrivo dell’eliambulanza, per il giovane non c’era ormai nulla da fare. I medici del 118, sopraggiunti nel luogo del delitto, non hanno potuto far altro che constatarne la morte. I carabinieri hanno immediatamente proceduto all’arresto dell’omicida, e lo stanno interrogando proprio in queste ore.

