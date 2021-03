La bellissima showgirl, modella, conduttrice televisiva e stilista italiana pubblica una foto, con un outfit super sportivo: eccola!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Costanza Caracciolo🍒🇮🇹 (@costy_caracciolo)

Costanza, conosciuta su Instagram come @costy_caracciolo, scrive, nella didascalia, la frase che segue: “Chi non sorride non è una persona seria!“.

La Caracciolo indossa una felpa nera, un giacchetto legato in vita, un paio di leggings con i loghi della Nike bianchi ed un paio di scarpe da ginnastica.

In circa sette ore, il post ha spopolato sul web, con più di 6.000 mi piace e 40 commenti, tra i quali si legge: “Sei un raggio di Sole, rallegri le nostre giornate“, “Bello il tuo look..e poi il tuo sorriso, oltre che bello, è anche contagioso!“, “Sei l’unica persona al mondo che qualsiasi cosa indossa le sta bene“, oppure “Sempre top“.

Costanza Caracciolo, una principessa sulla moto: è una meraviglia! – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Costanza Caracciolo🍒🇮🇹 (@costy_caracciolo)

Circa sei giorni fa, Costanza Caracciolo ha pubblicato questa fotografia scattata su una moto giocattolo.

Nella didascalia ha scritto: “Se si deve giocare, bisogna decidere tre cose in partenza: le regole del gioco, la posta in gioco, e la durata“. E ancora: “Il gioco è una cosa seria!!!!“.

Nello scatto la Caracciolo indossa un cerchietto a forma di coroncina, un cardigan nero ed un paio di blue jeans.

I capelli sono mossi ed il make-up è super luminoso: l’influencer è semplicemente da sogno!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Costanza Caracciolo🍒🇮🇹 (@costy_caracciolo)

Il post ha ricevuto quasi 10.000 mi piace e 40 commenti, di cui la maggior parte sono complimenti, apprezzamenti di ogni genere, elogi e lusinghe da parte dei fan più affezionati.