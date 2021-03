Guenda Goria: non è più single, spunta il nome della nuova fiamma

Guenda Goria si è fidanzata e sta vivendo il suo amore in Egitto? A rivelare la notizia è stata Barbara D’Urso, ecco i dettagli

Guenda Goria appena terminato il Grande Fratello Vip è salita su un aereo direzione Sharm El Sheikh. La donna ha dichiarato di stare lì per motivi lavorativi ma in ogni caso non sono mancate polemiche da parte di italiani che non si capacitano di come si possa viaggiare in una situazione come quella che stiamo vivendo. L’artista ha spiazzato tutti dando una risposta sui social e poi partecipando anche al talk show Live- non è la D’Urso, dove però sono usciti fuori anche altri particolari di questa esperienza egiziana.

Guenda Goria: chi è il nuovo amore?

Il suo Instagram è ricco di foto e video che mostrano alcuni momenti che Guenda sta vivendo in Egitto. Tra queste spunta anche un post in cui la donna ha appena ricevuto un mazzo di fiori ed è nel pieno di una sorpresa. A quanto pare l’artista ha trovato la sua anima gemella proprio a Sharm El Sheikh, ma chi è il fortunato? Barbara D’Urso, durante la puntata di domenica, curiosa ha fatto qualche domanda all’intervistata: “Sei andata a ripescare Telemaco??”. La diretta interessata ha risposto: “Potrei aver trovato l’amore, “Diciamo che prima ero totalmente single, adesso un po’ meno”. Con questa dichiarazione ha spiazzato tutti, anche la mamma Maria Teresa Ruta che non ne sapeva nulla. Il nome però non è ancora stato rivelato, Guenda non è ancora pronta ad ufficializzare la cosa.

Per il momento si gode questo inizio pieno di sorprese e meraviglia, da cosa nasce cosa e Guenda con la sua determinazione sa bene cosa vuole. L’Egitto le ha rubato il cuore.