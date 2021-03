A grande richiesta dei suoi fan la bella Raffaella Fico si asciuga i capelli in diretta e fa vedere le tecniche per i capelli ricci

Raffaella Fico è bellissima su instagram in un video in cui si asciuga i capelli ricci e ribelli, è magnifica. Sul suo profilo instagram appare in splendida forma la Fico, le sue curve fanno impazzire i fan. E i suoi abiti sono incantevoli. Appare elegantissima in una foto con indosso un abito di seta rosso e i tacchi a spillo. Nella didascalia scrive:”Il vero miracolo non è volare in aria o camminare sulle acqua, ma camminare sulla terra”.

Raffaella Fico: carriera e vita privata

La bella Raffaella Fico ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettatolo nel 2007, quando ha vinto Miss Grand Prix. Successivamente ha partecipato al Grande Fratello e poi è stata scelta come inviata per Lucignolo. Oltre ad aver partecipato nel corso degli anni a molti programmi televisivi. La Fico è comparsa anche in qualche film, uno è Matrimonio a Parigi, una commedia con Massimo Boldi. Raffaella Fico ha inoltre fatto due calendari che hanno contribuito a renderla un personaggio noto, sulle riviste Max e For Men Magazine. Ha inoltre inciso una canzone con l’ex compagno Gianluca Tozzi, figlio del grande cantante Umberto. Il titolo è Rush e anche Dèja vu, ne ha incisi diversi. Tra loro per la storia d’amore è terminata, anche se ancora non sono chiari i motivi della rottura. Una vicenda in particolare ha fatto molto discutere su Raffaella Fico.

Nel lontano 2008 infatti la bella modella ha finto di mettere all’asta la sua verginità per 1 milione di euro. Una fake news diffusa dal suo staff per ottenere attenzione mediatica. Decisamente di pessimo gusto, certo consigli dati da agenti ed entourage dovrebbe essere vietati. Riguardo la sua situazione sentimentale, negli anni la bella Raffaella ha avuto non pochi amori. Il più emblematico è stato senza dubbio quello con il calciatore Mario Balotelli, dal quale è nata una bambina Pia. La loro storia era già finita però quando Raffaella è rimasta incinta. Inoltre Balotelli ci ha messo del tempo prima di accettare la bimba e riconoscerla come sua. Ad oggi però sono in buoni rapporti e la bimba e condivisa da entrambi i genitori.

La Fico è stata fidanzata per un periodo con Gianluca Tozzi, figlio di Umberto. Poi c’è stato Alessandro Moggi nel suo cuore, ma è finita anche quella storia nonostante una proposta di matrimonio. Ad oggi la Fico sarebbe fidanzata ancora con il giovane imprenditore fiorentino Giulio Fratini. I due sono usciti allo scoperto la scorsa estate. Speriamo sia la volta buona per la bella Fico!