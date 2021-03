Annalisa senza veli: la FOTO in pochi minuti è la più vista sul web. Strepitosa

Annalisa è strepitosa: la foto in cui si mostra senza veli fa il giro del web e raccoglie i consensi di tutti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

Dopo la partecipazione al festival di Sanremo, per Annalisa Scarrone il successo sembra inarrestabile. La cantante, che si è classificata settima con il brano “Dieci“, ha voluto celebrare i primi 10 anni di carriera, inaugurati dalla partecipazione ad Amici: l’artista, infatti, si classificò seconda nell’edizione 2011. Solo pochi giorni fa, Annalisa annunciava ai followers un successo strepitoso: il suo singolo, inserito all’interno dell’album in studio “Nuda“, è stato certificato disco d’oro. La Scarrone, per festeggiare questo traguardo, ha riproposto uno scatto in cui si mostra senza veli: la visuale è impagabile.

Annalisa, la FOTO in cui si mostra senza veli: bellissima

“Nuda” è il settimo album di Annalisa Scarrone, pubblicato dalla Warner Records lo scorso 18 settembre. A seguito della partecipazione di Annalisa al festival di Sanremo, è stata realizzata una nuova versione dell’EP: si intitola “Nuda10“, e contiene il brano sanremese che sta riscuotendo un enorme successo in radio. La riedizione dell’album, inoltre, presenta ulteriori tracce non contenute nella prima raccolta.

Il singolo “Dieci“, come recentemente comunicato dalla cantante su Instagram, è stato certificato disco d’oro. Annalisa, per ringraziare i fan, ha condiviso una storia in cui ripropone la copertina dell’album. Accovacciata su dei tacchi a spillo, l’artista si mostra senza veli in tutta la sua bellezza. La storia, in pochi minuti, ha fatto il giro del web.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

Gli utenti non possono che celebrare il successo della loro beniamina, che seguono con partecipazione da diversi anni. “Preparati, fra poco pioverà altro oro“, “Spacchiamo tutto“: queste le parole di apprezzamento rivolte alla Scarrone.