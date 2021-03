Un uomo è stato arrestato per aver ucciso la moglie e smembrato il corpo: l’omicidio sarebbe stato posto in essere per delle patatine surgelate.

Un omicidio di inaudita violenza e brutalità quello compiuto da Thomas McCann, 49 anni, arrestato e condannato all’ergastolo per aver strangolato la moglie. Non solo, l’uomo ne avrebbe smembrato il corpo e disperso i pezzi in un parco vicino Stockport in Inghilterra. L’efferato crimine sarebbe stato posto in essere a seguito di una discussione legata ad un sacchetto di patatine da 3 sterline lasciato nel congelatore.

Inghilterra, uomo uccide la moglie e smembra il corpo dopo una lite per delle patatine surgelate

Inspiegabile quanto accaduto a Stockport, in Inghilterra. Un uomo di 49 anni Thomas McCann, ha soffocato la moglie Yvonne, 46 anni, con cui era sposato da un quarto di secolo. L’avrebbe strangolata all’interno del bagno del loro appartamento all’esito di una lite innescatasi per colpa di un pacco di patatine surgelate. I fatti risalgono al marzo dello scorso anno, ma oggi è finalmente giunta la sentenza che ha condannato l’uomo all’ergastolo.

Il diverbio, però, secondo la corte – stando a quanto riferisce la redazione dell’Indipendent, in realtà sarebbe stato solo un pretesto. Tra i due, numerose erano le tensioni. In particolare sembra che l’uomo avesse scoperto la relazione extraconiugale della donna che quest’ultima portava avanti dal 2013. Una notizia che lo aveva sconvolto a tal punto da uccidere la moglie.

“Apparentemente il fattore scatenante sono state alcune patatine congelate“, ha affermato il Procuratore, ma è evidente che si è trattato soltanto della miccia che ha innescato l’intento criminale. “Durante quella discussione è ora chiaro che – ha proseguito l’accusa– l’imputato ha aggredito Yvonne, l’ha strangolata a morte in bagno e poi ha smembrato il suo corpo nella vasca da bagno.“

A seguito dell’omicidio, il signor McCann avebbe risposto ad alcuni messaggi inviati dai loro quattro figli utilizzando il telefono della moglie, al fine di fingere che fosse ancora viva e che semplicemente si fosse allontanata volontariamente.

A scoprire i pezzi del corpo, qualche giorno dopo i fatti, sarebbe stata la polizia allertata da una chiamata di soggetto rimasto ignoto ai media che denunciava il ritrovamento di alcuni sacchi contenenti resti umani. Scattate immediatamente le indagini, gli inquirenti avrebbero visionato le telecamere di sorveglianza di cui alcuni frame avrebbero inchiodato il marito. Nelle immagini si vedeva l’uomo porre i sacchi nel cofano della sua auto e gettarne alcuni in un cassonetto vicino al Bredbury Recycling Center.

L’uomo dinnanzi alle evidenze è crollato confessando il macabro delitto. Agli investigatori avrebbe affermato di aver perso il controllo ed essere stato colto da un raptus per cui non è riuscito a fermarsi. Lo scorso martedì i giudici hanno emesso sentenza nei suoi confronti condannandolo al carcere a vita.