Miriana Trevisan, sensuale incanta il web. E’ una vera star su Instagram

Mora, sensuale, travolgente, bellissima. Miriana Trevisan è una vera star su Instagram. Le sue curve sinuose fanno strage di cuori e la sua bocca rossa semi spalancata induce in tentazione.

La più grande passione di Miriana Trevisan è stata il il mondo dello spettacolo, terminati gli studi a Napoli (sua Città natia) parte per Roma dove la fortuna l’attende. Dopo svariati provini approda al programma televisivo Non è la Rai, è l’anno 1991, Miriana ha soli 19 anni e tanta strada da fare. Il suo bell’aspetto la porta ben presto al successo, in quell’anno diventa uno dei volti più noti del programma.

Gli anni 90 sono gli anni d’oro per Miriana, la showgirl partecipa a tantissime produzioni di Gianni Boncompagni, affermandosi nel palinsesto televisivo.

Fisico sensuale, occhi che parlano. Miriana Trevisan è una dea

Miriana è una dea, una bomba sexy ad orologeria pronta ad esplodere. La sua ultima foto postata su Instagram ha fatto impazzire il web, commenti, cuori, emoticon, Miriana colpisce e affonda i suoi 154mila follower.

Nel suo post scrive: “Le finestre spalancate, la leggerezza, l’equilibrio sottile. Non pensare a niente e allo stesso tempo avere tutto il cielo negli occhi. (Fabrizio Caramagna)”.

Miriana si sporge leggermente in avanti, è appoggiata al letto, il seno si intravede in un bellissimo abito nero con qualche trasparenza. La sua pelle candida e i capelli color corvino, la sua bocca rosso ciliegia fanno di lei una vera principessa.

La bella Miriana non ha rivali. L’ex moglie del cantante Pago è una delizia per gli occhi.