Una donna ha fatto uccidere il suocero per far sì che il marito potesse prendere il suo posto a lavoro: un piano criminale portato a termine con l’aiuto di due sicari.

Lo scorso martedì la polizia ha arrestato una donna accusandola di aver ordito l’omicidio del suocero, in modo che il marito potesse prendere il suo posto a lavoro. L’uomo impiegato nelle ferrovie locali pare sia stato assassinato da due sicari che la donna avrebbe profumatamente pagato.

India, donna assolda killer per uccidere il suocero e far prendere al marito il suo posto di lavoro

Due uomini lo scorso 24 marzo hanno fatto ingresso all’interno di una colonia abitata da dipendenti delle ferrovie, il South Railway, a Barauni in India. L’intento, poi portato a compimento, era quello di uccidere un uomo. Dopo averlo trovato, infatti, gli hanno sparato. La vittima era di rientro da un intervento su di una linea elettrica e stava per rincasare.

Immediato l’intervento della Polizia che subito ha attivato le indagini, coadiuvata anche dalle dichiarazioni del figlio dell’uomo ucciso. Gli inquirenti, dopo aver formato un pool, sono risalti a Sakshi Kumari, la nuora della vittima. La donna, sottoposta ad interrogatorio avrebbe ceduto e confessato il crimine.

Il capo delle indagini, Mohammad Imran Alam ha dichiarato: “Tutto era stato pianificato, ma l’imputata ha commesso un errore sulla base del quale è stata acciuffata in soli sei giorni dall’omicidio. Durante l’interrogatorio – riporta l’Hindustan Times- l’accusata ha confessato di aver escogitato un piano per eliminare il suocero al fine di garantire un lavoro a suo marito”. Questo perché secondo una legge vigente nel Paese, se una persona perde la vita sul posto di lavoro, l’occupazione passa di diritto al parente più prossimo. L’erede, ovviamente, sarà collocato in mansioni più basse se non ha alcun tipo di esperienza, ma comunque guadagnerà un posto fisso.

La donna avrebbe assunto, quindi, dei sicari con l’aiuto del marito il quale si sarebbe dato alla fuga. Sconosciuta ad oggi alla polizia, l’identità dei killer.

Non è la prima volta che si verificano casi del genere. Qualche giorno fa è stato risolto l’omicidio di Amrendra Kumar, un’insegnante di scuola media. Ad essere arrestati sua moglie, l’amante e due assassini su commissione. Il professore è stato ucciso il 19 marzo quando lui e la consorte, un avvocato erano in viaggio insieme alla figlia. La coppia viaggiava in due macchine diverse. D’improvviso, quella in cui si trovava il docente è stata affiancata da due persone in motocicletta che gli hanno sparato.

All’inizio la polizia pensò si fosse tratta di una rapina finita male, solo dopo – a seguito dell’interrogatorio dei sicari- hanno scoperto il piano ordito dalla moglie.