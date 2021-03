Avanti un altro, in studio si perde ogni inibizione, “Cosa è stato detto”!!!!

Questa sera un’altra imperdibile puntata di Avanti un altro per chi vuole divertirsi da casa in modo semplice ed efficace

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Conduttrici della Televisione (@_conduttricitv.com_)

Questa sera un’altra imperdibile puntata di Avanti un altro, il game show di Canale 5, condotto in questa nuova stagione ancora dall’inimitabile coppia formata da Luca Laurenti e Paolo Bonolis. Un appuntamento fisso per i telespettatori della rete ammiraglia del Biscione che durante il primetime vuole divertirsi da casa in modo semplice ed efficace.

Come sempre la puntata si è aperta con l’introduzione musicale del maestro Luca Laurenti che ha cantato questa sera una canzone del repertorio della tradizione napoletana che Paolo Bonolis ha definito “una composizione musicale che ormai si fa da sola”.

Affianco ai due presentatori la valletta dal pubblico, la signora Vittorina che il presentatore ha definito “geometricamene compiuta” per via delle sue rotondità. In apertura di puntata la signora Vittorina ha già lanciato la primissima gaffe che è diventata subito una gag. Ha definito il pidigozzaro “picozzo” e così Bonolis non ha perso tempo a correggerla ricordandole che non si è su YouPorn.

Avanti un altro: si nominano i “Piripicchi”, è caos

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ascolti_tv (@ascoltitv_official)

Ad Avanti un altro è il turno del salottino. La concorrente Cinzia che si occupa di recupero crediti sceglie Francesco Nozzolino che questa sera si presenta nelle vesti di marshmallow XXL. Tocca a lui fare la domande vestito tutto di rosa. Sa già di cosa si tratta e prima che possa leggere ride a crepapelle anticipando che la domanda della serata “è bella”.

Vorrebbe leggere ma non ce la fa e scoppia ancora a ridere. Poi si concentra e passa al quesito riferito ad un piccolo museo che si trova in Islanda. “Raccoglie una quantità XXL della stessa parte anatomica di 90 animali diversi” spiega. Poi si riferisce a Bonolis e precisa che in questa collezione “si può ammirare in esposizione anche quello di un uomo”.

Come sempre tre le opzioni di risposte: cervelli, intestini o piripicchi. Interviene Bonolis che vorrebbe spiegare alla concorrente cosa si intende per piripicchi ma Nozzolino lo interrompe e urla: “Pise…”.

Paolo Bonolis si gira verso di lui basito, il personaggio del salottino ride e si mette la mano sulla bocca capendo di aver sbagliato. Non ha usato freni e si è lasciato andare proprio quella parola che non doveva essere detta. In studio si perdono i freni inibitori, tutti applaudono mentre gli autori fanno il segno della x con le braccia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sasà Animatore (@sasa_animatore_tarzan_team)

Nozzolino ha perso ogni censura e anche da casa tutti ridono. Bonolis e Laurenti si guardano con le loro facce buffe ed è una risata dopo l’altra. Nozzoino non ce la fa a resistere per la figuraccia appena fatta e Bonolis lo incalza: “Le scrivono piripicchio per non dire.. “ e il marshmallow lo sovrasta domandando: “Ma che male c’è?”. Il presentatore aggiunge: “Per lei non c’è problema, ma magari a casa unooo…”. E così passa a spiegare in modo più consono alla concorrente le tre risposte, soffermandosi infine sul piripicchio. Cinzia purtroppo sbaglia e così arriva il turno di un altro concorrente.