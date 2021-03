Ilary Blasi, prima di lei Francesco aveva un’ altra? Il nome vi sbalordirà

Francesco Totti è sposato con Ilary Blasi da oltre 15 anni: prima della conduttrice, il romano ha avuto una storia con una bellissima showgirl.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Totti (@francescototti)

Francesco Totti è stato sicuramente uno dei calciatori più amati di tutti i tempi. Il fenomeno romano ha deciso di dedicare tutta la sua carriera calcistica con la squadra che ha da sempre nel cuore, la Roma. Soprannominato “Er pupone”, il classe 1976 ha coronato il sogno di vincere uno scudetto con i giallorossi e ha sempre rifiutato contratti faraonici per amore della sua maglia.

Francesco è felicemente sposato dal lontano 2005 con Ilary Blasi. La coppia ha avuto anche tre splendidi figli: Cristian, nato nello stesso anno del matrimonio, Chanel nata nel 2007 e Isabel nata nel 2016. Il nativo di Roma, prima di incontrare la splendida conduttrice, ha avuto una storia con una nota showgirl.

Francesco Totti, ricordi la sua ex prima del matrimonio con Ilary Blasi?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Totti (@francescototti)

Francesco, prima di incontrare e sposare Ilary Blasi, ha avuto una storia con Maria Mazza. Quest’ultima, dopo la rottura con il romano, si è sposata con Ludovico Lieto (il matrimonio è però durato appena 3 anni), per poi legarsi sentimentalmente ad Amedeo Quagliata. La classe 1975 è una donna molto bella ed avvenente.

Maria, in questi anni, ha rilasciato diverse dichiarazioni in cui ha parlato dei suoi ricordi con Totti. I due si fidanzarono in età giovanissima e stettero insieme per più di due anni. La showgirl e modella svelò che tra i due non ci fu un grande amore e che si lasciarono non per il volere di uno solo, ma per volere di entrambi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Mazza (@5mariamazza)

Maria Mazza ha partecipato nel 1996 a ‘Miss Italia’ e si classificò al terzo posto. La nativa di Weehawken è nota al grande pubblico per il suo ruolo di ‘Dottoressa’ ad ‘Avanti un altro’.