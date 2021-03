Avanti un altro, questa sera grande chiusura con il concorrente Daniele che lascia tutti a bocca aperta, anche Paolo Bonolis. Vincita incredibile

Una puntata scoppiettante quella di questa sera di Avanti un altro, il programma di Canale 5 che va in onda prima del tg5. Come sempre in studio i due amici e colleghi Luca Laurenti e Paolo Bonolis che ne hanno combinate di tutti i colori.

Non molti i concorrenti che si sono avvicendati davanti a loro per rispondere alle domande fuori dal comune. L’unico a sedersi sulla sedia del campione Daniele che ha raggiunto la soglia di 70 mila euro. Dopo di lui nessuno ha saputo fare meglio tanto che Bonolis gli ha detto: “Lei è stato saggio, ha pensato che tanto gli altri non so boni..”.

Non sono mancate le gag, soprattutto con la domanda fatta da Nozzolino nei panni di marshmallow XXL. Racchiuso nella sua tutina rosa non ha avuto censura in studio rispetto alla domanda per la quale era stato chiamato nella quale c’era una parola da non dire, “coperta” dalla dicitura “piripicchio”.

Ma lui non ce l’ha fatta a trattenersi e mentre Bonolis cercava di spiegare alla concorrente di cosa di trattasse lui ha detto quello che non si doveva dire: “Pise…”. In studio il delirio, tutti a ridere e applaudire con i giudici che hanno fatto subito il segno della X con le braccia.

Avanti un altro e la vincita stratosferica, Daniele lascia senza parole

Vincita straordinaria ad Avanti un altro questa sera. Il concorrente Daniele ha portato a casa fiumi di soldi, ben 175 mila euro in pochissimo tempo. Tutta la somma dalla quale era partito.

Il giovane che nella vita fa l’attore comico ha mantenuto il sangue freddo e ha risposto in modo corretto, dando le risposte sbagliate come vuole il gioco finale del game show, in meno di 150 secondi. Il tempo non è mai sceso sotto i 100 e lui ha sbagluato una sola volta.

Bonolis gli ha consigliato di rimanere “concentrato” e lui così ha fatto. E’ arrivato dritto all’obiettivo dando tutte le rispste sbagliate. E’ caduto una sola volta, alla quinta domanda sul vischio o pungitoso, su quale dei due avesse le palline bianche. Ha ricominciato da capo e poi non ha più sbagliato. Si è preso qualche secondo per rispondere ad ogni domanda e le ha incasellate tutte, una ad una, con sangue freddo, risparmiando anche qualche secondo prima che il tempo potesse scendere.

La voce di Bonolis come nel suo solito diventava sempre più incalzante man mano Daniele si avvicinava all’obiettivo e con l’ultima domanda sulla Pietà di Michelangelo o il David di Raffaello il giovane comico ha fatto centro.

Lui incredulo ha messo le mani in faccia e poi le ha passate tra i capelli stupito di sè stesso. In studio scoppia l’applauso e la musica della vittoria. Tutti in coro dicono “Bravo” nei confronti di Daniele che ringrazia quasi come se ancora non ha realizzato quello che è successo.

Prima dà il pugno alla valletta del pubblico, poi a Bonolis che gli urla: “Bravissimo Daniele!” ripetendogli poi la somma che porta a casa: “175 mila euro, tombola”. Infine incita il pubblico ad alzarsi in piedi. Il campione è felicissimo e non riesce a trattenere la commozione.

Evento stratosferico per il game show di Canale 5 che con le sue risposte sbagliate al gioco finale mette in crisi quasi tutti. Qualche settimana fa un’altra vittoria, sempre da parte di una giovane ragazza, Simona, che però aveva portato a casa solo, si fa per dire, 30 mila euro.