Denise Pipitone: “Troppo bello per essere vero”, i dettagli. A Chi L’Ha Visto è stata raccontata la storia della segnalazione che è arrivata dalla Russia

Denise Pipitone è scomparsa 17 anni fa e da allora sua madre non ha mai smesso di cercarla. Erano un po’ di anni che in molti non sentivano parlare di questo caso, fino a qualcosa che è accaduto ieri: Chi L’Ha Visto ha rivelato una segnalazione della Russia che è stato impossibile da ignorare. Questa sera durante il programma è stato mandato in onda il servizio dove è stata raccontata la storia di questa segnalazione che è arrivata proprio in questi giorni.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Denise Pipitone, la storia della bambina scomparsa nel nulla 15 anni fa

Denise Pipitone è stata ritrovata? Le foto dalla Russia

Un’infermiera che lavora in Russia da tanti anni ha seguito il programma e non ha potuto fare a meno di notare la somiglianza della ragazza con Piera Maggio. Per questo motivo ha deciso di chiamare il programma per segnalare quello che è accaduto: a primo impatto, ha avuto davvero la forte sensazione di essere davanti a Denise. I genitori hanno deciso di rimanere con i piedi per terra e non illudersi. Anche l’avvocato ha consigliato questo: “Sarebbe troppo bello per essere vero. Bisogna sì, sperare, ma aspettare il DNA. In questi anni sono arrivate tantissime segnalazioni, tantissime volte vedevamo della somiglianza e pensavamo di esserci e invece ogni volta ricevevamo una delusione“.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Denise Pipitone è viva? Una ragazza cerca la madre in tv VIDEO

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Bisogna essere cautamente speranzosi e seguire questa pista. Piera sta facendo il possibile per organizzare tutto, per raggiungere la Russia e fare tutte le analisi del caso. Tutti ci auguriamo che sia proprio lei e che dopo 17 anni Piera possa finalmente riabbracciare sua figlia.