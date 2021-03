Diletta Leotta, arriva l’annuncio sui social: “Cosa farò sabato” – FOTO

Diletta Leotta dopo una breve pausa su Instagram torna a pubblicare post e questa volta annuncia un evento, Dazn le ha rubato il cuore

Diletta Leotta è un vulcano in eruzione e nel weekend regala soprattutto al pubblico maschile delle dirette strepitose. La regina della Serie A, da un paio di anni collabora esclusivamente con Dazn, la nuova piattaforma in cui vengono trasmesse alcune partite di calcio. La giornalista sportiva si sente una del team e scende in campo soddisfatta del suo lavoro e della sua posizione. Per questo oggi ha annunciato su Instagram un evento per sabato prossimo.

Diletta Leotta: in campo per Dazn, l’annuncio

Sempre solare e sorridente, Diletta Leotta oltre ad essere una bellissima ragazza è anche molto determinata e appassionata del suo lavoro. Tutte qualità che la rendono unica e l’hanno fatta arrivare alla vetta del successo, quella notorietà che giorno dopo giorno si è costruita. Il suo profilo Instagram è uno tra i più seguiti, sono quasi otto milioni i follower con i quali condivide alcuni momenti del suo lavoro e del tempo libero. Curiosi e affascinati da così tanta bellezza e eleganza, i fan non perdono occasione di mandare messaggi e belle parole per lei. Sabato 3 aprile, ha appena detto la Leotta, scenderà in campo con la maglia di Dazn, in onore della sua azienda e del suo team che da anni la supporta. “E’ un vero e proprio team di lavoro, che annovera tra le proprie fila molte donne unite dalla volontà di crescere”. Scrive.

Diletta Leotta è molto felice di fare parte di questa squadra che dà lavoro a tante donne che crescono professionalmente nel quotidiano. “Un obiettivo che sento mio da sempre e che condivido ogni giorno con orgoglio con le mie compagne di squadra”. Conclude.