Eleonora Incardona: proiettata verso l’estate, la FOTO è virale

Sapore d’estate per Eleonora Incardona? L’influencer siciliana non vede l’ora di mostrare le sue forme al mare, intanto però spunta una foto

Classe 1991, la sensuale influencer siciliana ha conquistato il web e non lo lascia più. Stiamo parlando di Eleonora Incardona, una giovane donna bella e esplosiva. Su Instagram ha un seguito di quasi cinquecento mila follower con i quali condivide foto e video di alcuni momenti della sua giornata, tra relax e lavoro. Tra le sue stories non mancano poi sedute di allenamento, hobby e tanto altro ancora. Ama viaggiare e giocare a golf, insomma una vera scoperta per la rete.

Eleonora Incardona: la FOTO estiva fa implodere il web

La giovane influencer pensa già all’estate e non perde occasione di pubblicare su Instagram una foto di quella scorsa. Immersa in una piscina, con un panorama mozzafiato, Eleonora è immensa e i fan non possono fare altro che ammirarla in tutta la sua bellezza. In un batter d’occhio piombano più di settemila like e commenti di ogni tipo. Cosa è saltato all’occhio del follower? Di certo le sue forme, in particolare il fondoschiena completamente in primo piano e quel sorriso che porta sempre con sé. I capelli al vento le coprono una parte della schiena e gli occhiali nascondono il suo sguardo. “Voglia di estate” scrive l’influencer.

“Sei magnifica” scrive qualcuno, ” Sempre bellissima” aggiunge un altro e poi ancora cuori, faccine e fiori per omaggiare questa donna meravigliosa. Per il momento Eleonora si dedica interamente al web, ma nessuno esclude la possibilità di vederla prossimamente in qualche programma televisivo. Sarebbe una bella conquista.