Eva, il bikini copre poco e niente: una dea illuminata dal sole – FOTO

Eva è tornata a pubblicare con costanza e anche oggi ha catturato l’interesse dei followers pubblicando uno scatto piccante in bikini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

Eva è tornata: la stella ungherese, dopo diverse settimane, è tornata a postare contenuti bollenti e provocanti in cui mette in mostra il suo fisico esagerato. La nativa di Gyor non smette di far sognare i suoi followers e piazza con enfasi le sue curve in bella mostra. La 48enne, qualche giorno fa, decise di fare già la prova costume con largo anticipo: l'”esame” è stato sicuramente superato a pieni voti.

L’inverno è ormai alle spalle ed Eva non ha messo nemmeno un chilo in più. L’ex attrice dei film a luci rosse ha un ventre che pietrifica i fan, ha due gambe chilometriche praticamente perfette e ha un fascino intramontabile. L’ultimo scatto apparso sul suo profilo ufficiale non è passato inosservato e ha già fatto girare la testa a molti.

Eva, il bikini copre ben poco: meravigliosa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

Eva ha condiviso l’ennesimo scatto da cardiopalma su Instagram. La classe 1972 indossa un bikini spaziale che mette in risalto il suo fisico spettacolare. Il davanzale dell’ex attrice e modella è più scoperto che coperto e fa impazzire tutti. Come se non bastasse, le sue gambe meravigliose sono in bella mostra e incantano la platea di ammiratori.

La nativa di Gyor, tramite la didascalia, ha lanciato un giochino. “Oggi facciamo il record.

Il primo che commenta 5 volte di fila questo ⭐️ senza farsi interrompere vince un mio personale saluto in direct”, ha scritto. Inutile dire che gli utenti stanno ovviamente partecipando con entusiasmo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

Eva, nella giornata di ieri, mandò in orbita i suoi followers condividendo una fotografia in cui indossava un perizoma sottilissimo che metteva in evidenza il suo fondoschiena da urlo.