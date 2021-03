La Pedrotti, conosciuta su Instagram come @misskatia, pubblica una foto con degli abiti aderenti come fossero una seconda pelle.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Katia Pedrotti (@misskatia)

Nella didascalia di questa foto scattata nella Capitale, Katia scrive: “Costanza! No, non è il mio se secondo nome, ma la mia parola d’ordine! Senza di quella, difficile ottenere ciò che vuoi….“

Nello scatto indossa un paio di aderentissimi leggings neri ed un crop – top rosa, dalla fantasia leopardata ed una scollatura pronunciata, coperta dai capelli che l’influencer raccoglie in una coda bassa.

Lo sguardo della Pedrotti è rivolto verso il basso, la bocca è quasi socchiusa ed il suo fisico è sbalorditivo: non ce n’è per nessuna!

Il post ha ricevuto più di 2.000 mi piace e 80 commenti, in circa cinque ore.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Katia Pedrotti, la bellezza che ti fulmina: ti guarda e sei in estasi – FOTO

Katia Pedrotti in total blue: “Non gli resisto…” – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Katia Pedrotti (@misskatia)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Katia Pedrotti: intramontabile, su Instagram fa boom di like VIDEO

Proprio due giorni fa, Katia ha pubblicato una foto scattata al campo da golf “Terre Dei Consoli Golf Club”, a Monterosi VT.

Nello scatto, in cui posa completamente vestita di azzurro, la Pedrotti scrive: “Al colore pastello non resisto!“. E ancora: “Così vada per l’azzurro cielo“.

Una valanga di like e condivisioni si è abbattuta sul post: più di 4.000 mi piace e 100 commenti da parte dei fan più affezionati che la riempiono di apprezzamenti, complimenti di ogni genere, elogi e lusinghe.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Katia Pedrotti (@misskatia)

Tra i messaggi degli utenti, si legge: “Bellissimo e in palette anche io summer soft“, “È un must, ciao bellissima Katia“, “A te sta una meraviglia“, oppure “Sempre super bellissima e super speciale, ti ammiro davvero molto Katia“.