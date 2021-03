Francesca Manzini ha condiviso un primo piano su Instagram annunciando una notizia in arrivo. Subito è boom di like.

Francesca Manzini ha incantato i fan con un primo fiato mozzafiato. Sguardo profondo, capelli biondi è radiosa come non mai. Con il post annuncia una novità in arrivo.

“Top Secret!…news a breve”, le parole della Manzini. Subito è boom di like e commenti. La conduttrice è seguitissima su Instagram. Sono 178 mila i suoi follower Ogni giorno posta scatti di vita personale e professionale.

Classe 1990, Francesca è una nota imitatrice e attrice italiana. Con il suo sorriso e umorismo ha saputo conquistare il pubblico negli anni.

Francesca Manzini: l’adolescenza difficile, poi il grande successo

Nata a Roma, fin da piccola Francesca eredita dal padre la passione per il calcio. Dirigente sportivo della Lazio tramanda alla figlia l’amore per la squadra. Gli anni dell’adolescenza non sono stati semplici per la Manzini.

E’ stata infatti colpita da una pesante anoressia che ha segnato la sua vita. Una battaglia durata sei anni superata con forza e grinta. Una forza che è stata alleata anche per emergere nel mondo dello spettacolo. Francesca è diventata nota per il suo talento da imitatrice. Nonostante non abbia mai studiato recitazione, le sue capacità hanno conquistato il pubblico.

Autodidatta, ha iniziato ha lavorare nei villaggi turistici come animatrici. Una gavetta durata molti anni fatta di tanti no. Ma poi nel 2016 emerge nel mondo radiofonico e televisivo. Entra nel cast delle trasmissione di Piero Chiambretti. Tra le sue imitazioni più note quella di Mara Venier. Poi il debutto sul grande schermo nella pellicola al fianco di Verdone “Benedetta Follia” e la partecipazione al talent show Amici Celebrities.

La Manzini è poi passata a Striscia la Notizia al fianco di Gerry Scotti. Il duetto ha sostituito Iacchetti e Greggio.

Per quanto riguarda la sfera privata è legata a Christian Vitelli. Su Instagram la conduttrice posta dolci scatti al suo fianco.