Tommaso Zorzi conquista un altro posto nel palinsesto di Mediaset, questa volta offerto da Maurizio Costanzo che sembra voler puntare sul vincitore del Grande Fratello Vip

Dopo aver sorpreso e intrattenuto il pubblico per quasi sei mesi all’interno della casa del Grande Fratello Vip -dalla quale ne è uscito vincitore- Tommaso Zorzi ha conquistato anche gli addetti ai lavori del mondo dello spettacolo. Mediaset in particolare sta puntando molto sulle qualità del giovane e sul suo forte seguito social che lo affianca qualsiasi cosa faccia. Al momento Zorzi è impegnato come opinionista all’Isola dei Famosi e debutterà presto come conduttore con due nuovi progetti. A questo si aggiunge ora Maurizio Costanzo che lo ha fortemente voluto accanto a sé.

Tommaso Zorzi sarà ospite fisso al Maurizio Costanzo Show

Presente alla prima puntata del Maurizio Costanzo Show, Tommaso Zorzi sembra aver conquistato il cuore del noto presentatore. Quest’ultimo ha elogiato in diverse interviste le sue qualità: “Non se ne vedono tanti come lui“, ha sottolineato. Costanzo è rimasto piacevolmente stupito anche dall’affetto che una notevole parte di pubblico prova nei suoi confronti e per questo motivo a Tommaso è arrivata una proposta: quella di essere ospite fisso del Costanzo Show ogni settimana. Un grande onore per il giovane che sta tentando di farsi strada in televisione.

Nel tentativo di cavalcare anche l’onda di interesse generale che si è venuta a creare attorno a Zorzi dopo il reality, Mediaset sembra non avere intenzione di mollarlo. Nelle prossime settimane sulla piattaforma online partirà il talk show “Isola Off”, ideato e condotto dal giovane, ma questo non è l’unico progetto all’orizzonte per lui.

Sebbene non siano stati rivelati molti dettagli Tommaso ha fatto sapere di essere al lavoro per la conduzione di un programma che andrà in onda “dopo il calar del sole“, secondo indiscrezioni su Italia 1. Un periodo davvero ricco per lui che sta tentando di accumulare più esperienza possibile nel mondo televisivo.