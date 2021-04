Elisabetta Canalis stesa in un prato scopre la parte più bella – FOTO

Elisabetta Canalis è ancora in Italia e precisamente a Roma, cosa starà combinando? Scopriamo insieme qualche dettaglio

Elisabetta Canalis sono anni che vive insieme a suo marito e sua figlia a Los Angeles, ma da qualche tempo è tornata in Italia e attualmente si trova a Roma. E’ stata ospite un paio di settimane fa a Verissimo dalla sua amica Silvia Toffanin dove ha raccontato qualche aneddoto della sua vita e ripercorso alcune esperienze della sua carriera fin dal suo esordio come velina per Striscia la notizia. Da Milano alla Capitale, per quale motivo?

Elisabetta Canalis, cosa ci fa a Roma?

Dopo aver salutato Milano, l’ex velina è volata a Roma dove si tratterrà per un po’. Così ha svelato sul suo profilo Instagram ma non ha aggiunto altro, solo che dopo il progetto in corso tornerà a Los Angeles insieme alla sua famiglia. I fan sono rimasti delusi da questo, visto che erano curiosi di sapere cosa stesse combinando. Nella sua lettera però la donna afferma anche di amare profondamente la sua terra e che prima o poi tornerà a vivere in Italia insieme al marito e alla figlia, ma ancora non è arrivato quel momento. Oggi si gode una bella giornata di sole a Villa Borghese e si lascia coccolare dal caldo romano che la rende ancora più solare. Jeans e top bianco, pancia scoperta e sguardo fisso all’obiettivo. Una dea in mezzo al caos della Capitale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

“Bellissima come sempre”, “Meravigliosa”, “Stupenda” scrivono i fan sotto al suo ultimo post. La Canalis riesce sempre ad accontentare i follower che la stimano e la seguono con passione.